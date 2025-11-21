Maxi operazione al porto di Brindisi: sequestrate 42 tonnellate di passata di pomodoro con falsa indicazione d’origine

BRINDISI - Un controllo di routine all’interno dell’area doganale del porto di Brindisi si è trasformato in una rilevante operazione antifrode. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai militari della Guardia di Finanza – Gruppo Brindisi – e agli ispettori dell’ICQRF Puglia e Basilicata, hanno infatti intercettato due carichi di semilavorato di pomodoro pronti a essere immessi sul mercato come prodotto “Made in Italy”, nonostante provenissero dall’estero.

L’ispezione è scattata su due camion immatricolati in Bulgaria, provenienti dalla Grecia e diretti a due aziende italiane specializzate nella vendita di prodotti dichiarati come realizzati con materia prima nazionale. Benché i documenti di trasporto indicassero correttamente la Bulgaria come Paese d’origine, sulle confezioni del pomodoro erano state applicate etichette con la dicitura “Country of origin – Italy”, in aperta violazione della normativa.

Il falso avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori e generare guadagni illeciti per centinaia di migliaia di euro. Non si escludeva inoltre la possibile presenza di sostanze non ammesse dalle regole comunitarie, con potenziali rischi per la salute pubblica.

Alla luce delle irregolarità accertate, sono state sequestrate oltre 42 tonnellate di passata di pomodoro e i rappresentanti legali delle aziende destinatarie della merce sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Brindisi per il reato di falsa indicazione di origine, previsto dall’art. 517 del Codice Penale e dall’art. 4, comma 49, della legge 350/2003.

L’intervento rientra nel costante lavoro congiunto di Dogane, Guardia di Finanza e ICQRF, rafforzato dal recente rinnovo del Protocollo d’Intesa, volto a proteggere i consumatori e a difendere il valore autentico del Made in Italy nel settore agroalimentare.