Puglia protagonista al Tour Music Fest 2025: 27 giovani artisti selezionati tra 30.000 per le finali europee

La Puglia conferma la sua straordinaria vivacità artistica: ventisette giovani musicisti, selezionati tra oltre 30mila candidature provenienti da tutta Europa, rappresenteranno la regione alle finali del Tour Music Fest 2025, in programma dal 22 al 30 novembre nella Repubblica di San Marino. Una presenza numerosa che testimonia la crescita del movimento musicale pugliese e la sua capacità di dialogare con la scena internazionale.

Un festival che unisce Europa e nuove generazioni

Il Tour Music Fest, nato in Italia e oggi tra i più importanti contest europei dedicati alla musica emergente, riunirà per una settimana artisti, producer, autori, rapper e DJ provenienti da più di dieci Paesi. San Marino si trasformerà in un grande villaggio musicale con concerti, masterclass, laboratori di scrittura e incontri con professionisti del settore.

L’edizione 2025 avrà una dedica speciale: il ricordo del maestro Peppe Vessicchio, figura amatissima che nelle passate edizioni ha accompagnato i giovani partecipanti con competenza e affetto.

La Puglia in prima fila

La delegazione pugliese sarà tra le più numerose del festival. Una rappresentanza variegata che comprende cantautori, voci pop, rapper, producer elettronici e DJ, distribuiti su tutto il territorio regionale. Dalla provincia di Bari arrivano sette talenti; da Lecce una vera “squadra” di undici giovani; mentre Foggia, Taranto e la BAT portano ciascuna artisti capaci di combinare sperimentazione e tradizione.

Per Brindisi il finalista è Thommybi (Thomas Bleve), giovane artista che negli ultimi mesi ha attirato attenzione per stile e presenza scenica.

Non solo competizione: un’occasione di crescita

Le finali non saranno soltanto una gara per il titolo di “Artist of the Year”: gli artisti parteciperanno a incontri formativi con musicisti internazionali, produttori e vocal-coach di fama, potendo entrare in contatto con professionisti che lavorano tra Stati Uniti ed Europa. Un passaggio fondamentale per chi sogna una carriera nell’industria musicale.

Un patrimonio creativo che cresce

La forte presenza pugliese al festival conferma un trend ormai consolidato: la regione è diventata un incubatore di nuovi linguaggi musicali, spesso nati in contesti periferici o nell’autoproduzione, e capaci di attirare l’attenzione di talent scout e piattaforme internazionali.

L’appuntamento di San Marino diventa così non soltanto un’opportunità individuale per i finalisti, ma anche un’occasione di visibilità per l’intero territorio, sempre più presente nei circuiti creativi europei.

In attesa del gran finale

Il 30 novembre il Teatro Titano ospiterà l’evento conclusivo, durante il quale verranno proclamati i vincitori delle diverse categorie. Per i ventisette pugliesi sarà il momento decisivo di un percorso iniziato mesi fa, tra audizioni, selezioni e performance live.

Un viaggio che, comunque vada, rappresenta già un risultato significativo per tutta la regione.