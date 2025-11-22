Ceglie Messapica, il Centro di Riabilitazione Asl celebra il 25 novembre: spazi di cura trasformati in luoghi di consapevolezza

Il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica dell’Asl Brindisi prenderà parte, il 25 novembre, alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative dedicate a creare un percorso di riflessione, condivisione e sensibilizzazione. A partire dalle 10, gli ambienti della struttura diventeranno scenari simbolici per richiamare l’attenzione di pazienti, operatori, famiglie e cittadini su un tema che interroga profondamente la società e il mondo della cura.

“Il nostro Centro – spiega il direttore medico Andrea Molino – non è solo un luogo dedicato alla riabilitazione, ma anche uno spazio in cui promuovere una cultura fondata sulla dignità e sul rispetto. Partecipare a questa giornata significa ribadire il nostro impegno nel costruire contesti sicuri e sensibili, dove la tutela delle persone passa dalla consapevolezza e dall’educazione condivisa. È una responsabilità che sentiamo profondamente e che appartiene alla missione sanitaria e sociale della struttura”.

L’iniziativa nasce da una proposta della dottoressa Vincenza Pinto, dirigente medico della UOC di Neuroriabilitazione, da sempre impegnata nella promozione di percorsi di sensibilizzazione nei luoghi di cura. Su sua idea, il Centro darà vita a un itinerario simbolico che troverà espressione anche nell’uso del colore rosso – segno universale della lotta alla violenza di genere – attraverso allestimenti e segnaletica dedicati negli spazi comuni.

La mattinata sarà arricchita da un momento artistico ad alto impatto emotivo: una giovane donna, vestita di rosso, danzerà una pizzica nell’area dedicata ai familiari. Un gesto evocativo pensato per raggiungere il cuore dei pazienti ricoverati, degli utenti del Service, delle loro famiglie e dei bambini accolti nel DH pediatrico. Durante la performance, la danzatrice distribuirà nastri rossi agli uomini presenti, invitandoli a donarli a una donna insieme a una rosa rossa, come segno di un impegno personale e collettivo.

“Il nastro rosso – spiega la dottoressa Claudia Pati, fisioterapista e referente per l’Organizzazione dell’Area Riabilitazione – è un messaggio che nasce dalla condivisione. Professionisti e pazienti, insieme, danno voce a un impegno comune: riconoscere, contrastare e prevenire la violenza. Condividere significa unire le nostre energie e le nostre storie per costruire una comunità più consapevole”.

Per Adelina Usai, dirigente delle Professioni Sanitarie della Asl Brindisi, “la violenza contro le donne è uno dei problemi più gravi e persistenti delle società contemporanee. Non è solo una violazione dei diritti umani, ma una questione centrale di salute pubblica, con ricadute fisiche, psicologiche, sociali ed economiche che coinvolgono l’intera comunità. Gli operatori sanitari, e in particolare gli infermieri, ricoprono un ruolo fondamentale nel riconoscimento, nella gestione e nella prevenzione di un fenomeno che spesso rimane sommerso”.

All’esterno della struttura sarà inoltre allestita un’installazione di scarpe rosse, simbolo internazionale del rifiuto della violenza e memoria delle donne che ne sono state vittime.

A completare il percorso della giornata, operatori, pazienti e giovani donne saranno invitati a indossare un nastro rosso, mentre al personale amministrativo femminile sarà data la possibilità di indossare un capo rosso come ulteriore gesto di adesione. Un insieme di azioni che conferma la volontà del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica e dell’Asl Brindisi di contribuire alla costruzione di una comunità più sensibile, attenta e impegnata nella difesa della dignità delle donne.