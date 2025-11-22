Attualità

Ceglie Messapica, il Centro di Riabilitazione Asl celebra il 25 novembre: spazi di cura trasformati in luoghi di consapevolezza

sabato 22 novembre 2025

Il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica dell’Asl Brindisi prenderà parte, il 25 novembre, alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative dedicate a creare un percorso di riflessione, condivisione e sensibilizzazione. A partire dalle 10, gli ambienti della struttura diventeranno scenari simbolici per richiamare l’attenzione di pazienti, operatori, famiglie e cittadini su un tema che interroga profondamente la società e il mondo della cura.

“Il nostro Centro – spiega il direttore medico Andrea Molino – non è solo un luogo dedicato alla riabilitazione, ma anche uno spazio in cui promuovere una cultura fondata sulla dignità e sul rispetto. Partecipare a questa giornata significa ribadire il nostro impegno nel costruire contesti sicuri e sensibili, dove la tutela delle persone passa dalla consapevolezza e dall’educazione condivisa. È una responsabilità che sentiamo profondamente e che appartiene alla missione sanitaria e sociale della struttura”.

L’iniziativa nasce da una proposta della dottoressa Vincenza Pinto, dirigente medico della UOC di Neuroriabilitazione, da sempre impegnata nella promozione di percorsi di sensibilizzazione nei luoghi di cura. Su sua idea, il Centro darà vita a un itinerario simbolico che troverà espressione anche nell’uso del colore rosso – segno universale della lotta alla violenza di genere – attraverso allestimenti e segnaletica dedicati negli spazi comuni.

La mattinata sarà arricchita da un momento artistico ad alto impatto emotivo: una giovane donna, vestita di rosso, danzerà una pizzica nell’area dedicata ai familiari. Un gesto evocativo pensato per raggiungere il cuore dei pazienti ricoverati, degli utenti del Service, delle loro famiglie e dei bambini accolti nel DH pediatrico. Durante la performance, la danzatrice distribuirà nastri rossi agli uomini presenti, invitandoli a donarli a una donna insieme a una rosa rossa, come segno di un impegno personale e collettivo.

“Il nastro rosso – spiega la dottoressa Claudia Pati, fisioterapista e referente per l’Organizzazione dell’Area Riabilitazione – è un messaggio che nasce dalla condivisione. Professionisti e pazienti, insieme, danno voce a un impegno comune: riconoscere, contrastare e prevenire la violenza. Condividere significa unire le nostre energie e le nostre storie per costruire una comunità più consapevole”.

Per Adelina Usai, dirigente delle Professioni Sanitarie della Asl Brindisi, “la violenza contro le donne è uno dei problemi più gravi e persistenti delle società contemporanee. Non è solo una violazione dei diritti umani, ma una questione centrale di salute pubblica, con ricadute fisiche, psicologiche, sociali ed economiche che coinvolgono l’intera comunità. Gli operatori sanitari, e in particolare gli infermieri, ricoprono un ruolo fondamentale nel riconoscimento, nella gestione e nella prevenzione di un fenomeno che spesso rimane sommerso”.

All’esterno della struttura sarà inoltre allestita un’installazione di scarpe rosse, simbolo internazionale del rifiuto della violenza e memoria delle donne che ne sono state vittime.

A completare il percorso della giornata, operatori, pazienti e giovani donne saranno invitati a indossare un nastro rosso, mentre al personale amministrativo femminile sarà data la possibilità di indossare un capo rosso come ulteriore gesto di adesione. Un insieme di azioni che conferma la volontà del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica e dell’Asl Brindisi di contribuire alla costruzione di una comunità più sensibile, attenta e impegnata nella difesa della dignità delle donne.

Altri articoli
OstuniSera
Rotary Club Ostuni – Valle d’Itria Rosa Marina: un fiocco rosso per dire NO alla violenza sulle donne
22/11/2025
Il Rotary Club di Ostuni – Valle d’Itria Rosa Marina, da sempre sensibile alle tematiche sociali e impegnato nella promozione dei valori ...
BrindisiSera
Orgoglio di Brindisi nel rally: Gabriele Bruno conquista il titolo italiano
22/11/2025
  MOTORI: BRUNO, CENTONZE E LILIU FESTEGGIANO LA COPPA ITALIA RALLY 2025. ALL’EVENT SHOW PISTA SALENTINA, MAX RACING PRONTA IN DODICI ...
BrindisiSera
Brundisi, "Non solo un segno - Arte e voce contro la violenza" dal 22 novembre presso Le Colonne Shopping Centre
22/11/2025
Colonne Shopping Centre presenta “Non solo un segno – Arte e voce contro la violenza”, una mostra collettiva realizzata in ...
BrindisiSera
Dinamo Brindisi, fiducia e fattore PalaZumbo: arriva la Tecnoeleva Adria Bari
22/11/2025
La Dinamo Brindisi  si prepara ad affrontare la sfida di campionato con determinazione e l’obiettivo di ritrovare la vittoria tra le ...
FrancavillaSera
Arresti e denunce dei Carabinieri di Francavilla Fontana in un’operazione ad "alto impatto" in tutta la provincia
22/11/2025
I Carabinieri di Francavilla Fontana hanno intensificato i controlli nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile. Focus su ...
BrindisiSera
Tommaso Gioia: “Basta fango sull’ASL di Brindisi: le accuse di Amati sono infondate, i fatti parlano chiaro”
22/11/2025
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO E basta con buttare fango su istituzioni e su persone, la procura farà il suo corso. Io sono certo che non ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce