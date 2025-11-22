Attualità

Si chiude il contenzioso: il Consiglio di Stato dà ragione al Centro Ricreativo Culturale MEF. Nuove prospettive per il lido Mare 128

sabato 22 novembre 2025

L’Associazione “Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero dell’Economia e delle Finanze”, gestore dello stabilimento balneare Mare 128 in località Posticeddu ad Apani, comunica con soddisfazione la conclusione del procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato. I giudici hanno infatti accolto il ricorso presentato dall’Associazione — rappresentata dall’avvocata Anna Maria Ciardo del Foro di Lecce — annullando il provvedimento con cui il Comune di Brindisi aveva negato la proroga della concessione demaniale marittima.

Si chiude così una vicenda lunga e complessa, iniziata oltre due anni fa, che aveva messo in seria difficoltà l’attività dello storico lido

Un primo esito favorevole era arrivato il 6 giugno 2025, quando la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2017/2025, aveva sospeso l’esecutività dell’ordine di restituzione dell’area “fino alla definizione del merito”. Grazie a quel provvedimento, il Centro Ricreativo aveva potuto portare a termine la stagione estiva senza un’interruzione improvvisa

Per comprendere l’importanza della decisione odierna è necessario tornare al maggio 2024, quando il Centro Ricreativo aveva denunciato pubblicamente il mancato rinnovo della concessione da parte del Comune. Tale scelta era maturata dopo una lunga ispezione della Guardia di Finanza, svolta nella stagione 2023, durata oltre dodici ore e culminata in una serie di contestazioni ritenute dai soci sproporzionate o persino contraddittorie.

Tra i rilievi più contestati figurava l’utilizzo come solarium e zona bar di un’area originariamente destinata a parcheggio, senza considerare — secondo l’Associazione — la particolare conformazione della falesia e la necessità del corridoio di accesso per persone con disabilità

La revoca della concessione per la stagione 2024 aveva avuto ripercussioni pesanti: un tratto di costa lasciato al degrado, la perdita di impieghi stagionali per molti giovani, e il rischio di veder abbandonata una struttura riqualificata solo pochi anni prima. Da qui la decisione dei soci del Cral di intraprendere ogni via possibile per tutelare i propri diritti e preservare un presidio storico del litorale brindisino, attivo dal 1963.

Con l’annullamento del diniego comunale, la gestione del lido Mare 128 torna finalmente in una condizione di piena legittimità. Per il Centro Ricreativo è un riconoscimento importante, che restituisce continuità a una presenza radicata da oltre sessant’anni. Per la comunità brindisina, un segnale positivo che permette di guardare alla prossima stagione con maggiore serenità e con la prospettiva di un ritorno alla normalità.

 

 

Foto pagina Facebook Mare128

cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

