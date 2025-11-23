Regionali Puglia: tutto ciò che devi sapere per votare correttamente

Sono iniziate ieri pomeriggio alle 16 le operazioni nei seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale della Puglia. Gli elettori chiamati alle urne sono 3.527.187, distribuiti in 4.032 sezioni nelle sei province pugliesi.

Date e orari di voto

Domenica 23 novembre: dalle 7.00 alle 23.00

Lunedì 24 novembre: dalle 7.00 alle 15.00

Concluso il voto, inizierà immediatamente lo spoglio, che dovrebbe terminare nella tarda serata di lunedì.

Candidati e liste

In Puglia i candidati alla Presidenza della Regione sono quattro, sostenuti complessivamente da tredici liste.

- Antonio Decaro (centrosinistra), indicato come favorito dai sondaggi. Sostenuto da:PD, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Per la Puglia, Decaro Presidente, Popolari con Decaro.

Luigi Lobuono (centrodestra), sostenuto da:Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati – Civici per Lobuono, La Puglia con noi.

- Sabino Mangano, sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia.

- Ada Donno, candidata civica sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare.

Cosa serve per votare

Per votare è necessario presentarsi al seggio con:

Documento d’identità valido

Tessera elettorale

Chi ha smarrito la tessera o ha esaurito gli spazi può richiederne una nuova presso gli uffici comunali, aperti in modo continuativo per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Come si vota

La scheda è unica e contiene:

i nomi dei candidati Presidenti,

i simboli delle liste che li sostengono.

È possibile votare in quattro modi:

1. Solo la lista → il voto va anche al candidato Presidente collegato.

2. Solo il Presidente → senza scegliere una lista.

3. Presidente + lista collegata.

4. Voto disgiunto → un Presidente e una lista che NON lo sostiene.

Preferenze

Per il Consiglio regionale:

si può esprimere una o due preferenze;

se si indicano due nomi, devono essere un uomo e una donna, della stessa lista;

in caso contrario, la seconda preferenza non sarà valida.

Distribuzione dei seggi in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi saranno operativi 378 seggi, così distribuiti: Brindisi 80, Carovigno 15, Ceglie Messapica 22, Cellino San Marco 7, Cisternino 12, Erchie 9, Fasano 37, Francavilla Fontana 30, Latiano 14, Mesagne 27, Oria 13, Ostuni 31, San Donaci 7, San Michele Salentino 6, San Pancrazio Salentino 10, San Pietro Vernotico 16, San Vito dei Normanni 19, Torchiarolo 5, Torre Santa Susanna 11, Villa Castelli 7.

Quando conoscere i risultati

Il responso delle urne arriverà nel pomeriggio di lunedì, al termine dello spoglio.

Brundisium.net pubblicherà in tempo reale i risultati delle sezioni di tutta la provincia e della Regione.