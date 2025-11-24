Cultura

Percorsi di Arte e Pace: l’Eneide protagonista del nuovo incontro degli Amici dei Musei Brindisi

lunedì 24 novembre 2025

BRINDISI. - "Leggere Virgilio" OGNI MESE, IL 26! in continuità con il tema dell'anno che titola _"Arte e Pace. MUSEI, STRUMENTI DI PACE"_ presentato il 12 ottobre scorso, avviando la lettura dell'Eneide di Virgilio, capolavoro scritto dal poeta nel periodo della _Pax Augustea_ tra il 29 e il 19 a.C., s'intende approfondire - così come consolidato nella ricerca archeologica - il dialogo tra parola scritta ed evidenze fisiche, con l'obiettivo di suscitare focus tematici di conoscenza e approfondimento, con approccio intergenerazionale e multidisciplinare.

Il progetto è ideato, organizzato e promosso dall'associazione AMICI DEI MUSEI BRINDISI in co-progettazione con il Polo Bibliomuseale di Brindisi, Museo Archeologico Ribezzo e MediaPorto.

 

Mercoledi' 26 Novembre - dalle ore 15:30 al MediaPorto di Brindisi

 

PROGRAMMA

_"Leggere Virgilio": dalle "Bucoliche", alle "Georgiche" all'"Eneide": lacrime di nostalgia di un esule, paradigma poetico senza tempo della debolezza e della forza del genere umano_

INTRODUCE: prof. VINCENZO PALADINO, curatore scientifico del progetto. 

-LETTURE DALL'ENEIDE DI VIRGILIO. In dialogo, intervengno: ELVIRA PISANELLI e VINCENZO PALADINO, docenti di lettere classiche presso il Liceo classico _'Marzolla Leo Simone Durano'_ di Brindisi.

-AMORE PER LA TERRA, STORIE e PROSPETTIVE. Intervengono: Fabio Protopapa, perito agrario, autore del saggio 'Storia dell'agricoltura di Brindisi' ed. 2025, Giuseppe Muri, architetto, Cosimo D'Angelo, dottore agromono.

MODERA: Maria Chiara Criscuolo, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

 

 

I giornalisti sono invitati. 

cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

