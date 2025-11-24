Il Consorzio di Torre Guaceto ottiene il premio “Ambasciatore di Terre di Puglia”

La giuria del premio “Ambasciatore di terre di Puglia” ha assegnato il riconoscimento al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. La commissione composta da esponenti di primo piano del mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale italiano ha voluto dare valore all’impegno e ai risultati ottenuti dall’Ente.

La cerimonia organizzata nell’ambito della manifestazione Eccellenze di Puglia dell’associazione Pugliesi di Milano, arrivata alla 19esima edizione, si è tenuta presso l’auditorium Testori, Palazzo della Regione, in piazza Città di Lombardia.

Le motivazioni dell’assegnazione: “per la tutela del patrimonio naturale e storico di una delle zone più caratteristiche della Puglia e per la sua valorizzazione dal punto di vista culturale e promozionale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi turistici per il rispetto dell’ambiente”.

A ritirare il premio il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta che ha commentato: “Oltre a ringraziare per il premio l’associazione pugliese, il suo presidente e la giuria, accogliamo con grande orgoglio e onore questo prestigioso riconoscimento che intendiamo dedicare all’intera comunità della riserva di Torre Guaceto, governance del Consorzio, amministratori locali, forze dell’Ordine, imprenditori della terra e del mare e i tantissimi volontari e cittadini che quotidianamente operano per il bene dell’area protetta e per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio. Solo una grande alleanza sociale e culturale può raggiungere mete innovative e di grande qualità”.

Il premio conta tra i componenti della giuria, esponenti di primo piano del mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale ed è presieduto dalla rettrice dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane, Giovanna Iannantuoni.

Tale premio rappresenta la continuità di una iniziativa germogliata dalla volontà di dare un riconoscimento a chi contribuisce alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della Puglia. Nasce con l’intento di scoprire, conoscere e far conoscere attraverso i premiati, le eccellenze, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno dei pugliesi e delle persone che con questa regione hanno un legame affettivo e di discendenza.