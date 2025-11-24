Regionali, primi exit poll: Decaro domina in Puglia. Centrodestra avanti in Veneto, centrosinistra in vantaggio in Campania

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi in Puglia, Campania e Veneto, chiamati al voto per eleggere i nuovi presidenti e rinnovare i consigli regionali. I primi exit poll Opinio Rai restituiscono un quadro politico netto, con un dato particolarmente rilevante per la Puglia, dove emerge il distacco più marcato tra i candidati.

Puglia: Decaro oltre il 60%, netto vantaggio sul centrodestra.

Secondo le prime rilevazioni, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro si attesterebbe tra il 64% e il 68%, staccando nettamente lo sfidante del centrodestra Fabio Lobuono, stimato tra il 30% e il 34%.

Un risultato che, se confermato dallo spoglio, rappresenterebbe un’affermazione molto ampia per il centrosinistra e consoliderebbe ulteriormente la leadership di Decaro nel panorama regionale. Per la Puglia — e per la provincia di Brindisi— l’esito potrebbe tradursi in una continuità politica rispetto agli ultimi anni.

Veneto: Stefani in testa, centrosinistra fermo poco sopra il 30%.

In Veneto il centrodestra risulterebbe largamente avanti: la candidata Stefani è indicata tra il 59% e il 63%, mentre il candidato del centrosinistra Manildo tra il 30% e il 34%.

Campania: Fico guida il centrosinistra.

Situazione diversa in Campania, dove il candidato del centrosinistra Roberto Fico risulta in vantaggio con una forchetta tra il 56,5% e il 60,5%. Il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli è invece stimato tra il 35% e il 39%.

Schlein attesa al comitato di Fico.

Nella sede elettorale di Fico, alla Fabbrica Italiana dell’Innovazione a Napoli, l’atmosfera è di entusiasmo e cauto ottimismo: i primi dati sono stati accolti con applausi dagli esponenti di M5S e PD presenti. Gli instant poll — osservano i sostenitori — supererebbero persino le aspettative della coalizione.

La segretaria del PD Elly Schlein è in viaggio verso Napoli, dove seguirà lo scrutinio accanto al candidato, dato al momento nettamente avanti..