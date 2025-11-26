Confesercenti Puglia si congratula con Antonio Decaro, nuovo Presidente della Regione Puglia.

All’indomani della proclamazione ufficiale di Antonio Decaro a Presidente della Regione Puglia, Confesercenti regionale esprime le proprie congratulazioni e ribadisce la disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione per affrontare le criticità del comparto del commercio e del turismo.

Già nel mese di settembre, il presidente regionale Benny Campobasso (nel frattempo dimessosi) e il sottoscritto Michele Piccirillo, all’epoca vice presidente regionale, avevano incontrato il candidato presidente Antonio Decaro, presentandogli un articolato promemoria politico-sindacale. In quell’occasione furono illustrate le principali problematiche che gravano e gravano sulle imprese pugliesi: dalla semplificazione amministrativa alla valorizzazione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), dal sostegno alla rete commerciale alla mobilità interna ed esterna della regione, fino al riequilibrio degli approdi crocieristici di Brindisi e Taranto e al rafforzamento delle rotte aeree sul territorio della intera Puglia

Il documento consegnato a Decaro sintetizzava le priorità individuate da Confesercenti Puglia per garantire un futuro più competitivo e sostenibile al tessuto produttivo regionale, con particolare attenzione al commercio di prossimità e al turismo, settori che rappresentano un pilastro dell’economia pugliese.

“Oggi che Antonio Decaro è il nuovo Presidente della Regione Puglia – dichiarano i vertici di Confesercenti Puglia – rinnoviamo le nostre congratulazioni e ci mettiamo a disposizione fin da subito per avviare un confronto costruttivo. Le imprese non chiedono privilegi, ma rispetto istituzionale e un metodo di lavoro che valorizzi il contributo di chi ogni giorno anima l’economia locale. Siamo pronti a collaborare per trasformare le criticità in opportunità di sviluppo condiviso.”

Confesercenti Puglia, inoltre, sottolinea come il dialogo con i corpi intermedi non sia un atto formale, ma una risorsa strategica per la qualità delle politiche pubbliche. Per questo, l’associazione auspica che il nuovo governo regionale possa tradurre in azioni concrete le proposte avanzate, rafforzando il tessuto economico e sociale della Puglia e rendendola sempre più attrattiva e competitiva.

Michele Piccirillo Presidente f.f. della Confesercenti della Regione Puglia