Ostuni celebra l'ulivo: una cartolina speciale per difendere La Piana degli Ulivi alberi monumentali

OSRUNI - Oggi, 26 novembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Albero d’Olivo promossa dall’UNESCO, il Palazzo Municipale di Ostuni ospiterà un evento che unisce istituzioni, associazioni e scuole per richiamare l’attenzione sulla Piana degli Ulivi Monumentali, uno dei paesaggi più iconici e vulnerabili della Puglia. L’iniziativa è organizzata da A.M.O. Puglia.

Durante la conferenza stampa verrà presentata una cartolina celebrativa in tiratura limitata, pensata come simbolo e allo stesso tempo come invito rivolto alla comunità locale e ai soggetti istituzionali a collaborare nella tutela degli ulivi secolari. Sul retro della cartolina comparirà anche il francobollo dedicato ai 50 anni del FAI, un omaggio al ruolo dell’ulivo nella storia, nella cultura e nel paesaggio italiani. Le prime copie saranno distribuite con annullo speciale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra A.M.O. Puglia e l’Ufficio Postale di Ostuni, con il sostegno del FAI, di Save the Olives, di Alberami e con il patrocinio dei Comuni di Ostuni, Carovigno, Fasano e Monopoli. L’iniziativa intende rilanciare un messaggio di responsabilità condivisa, coinvolgendo amministrazioni locali, associazioni agricole – tra cui Coldiretti, Confagricoltura e CIA – e realtà istituzionali come il GAL Alto Salento e il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere. Il fine è sollecitare Regione Puglia e Unione Europea a costruire un fronte comune per la salvaguardia della Piana.

Un momento significativo dell’evento sarà la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Bosco, che presenteranno i nomi da loro scelti per 30 ulivi monumentali rigenerati da A.M.O. Puglia nella propria Zona di Conservazione. Il progetto si inserisce in un percorso educativo dedicato alla biodiversità e alla tutela del paesaggio, in linea con l’iniziativa UNESCO “Green Citizens”.

A.M.O. Puglia ha inoltre rivolto un invito ufficiale al nuovo Presidente della Regione Puglia affinché partecipi alla conferenza come segno concreto di attenzione politica verso questo patrimonio naturale. Parallelamente, l’associazione propone l’istituzione di un forum regionale nel mese di dicembre, che riunisca gli assessorati competenti – Ambiente, Agricoltura e Turismo – insieme a enti, operatori economici e organizzazioni del territorio, per definire una strategia comune di valorizzazione e protezione della Piana degli Ulivi Monumentali.

Con questa iniziativa, A.M.O. Puglia intende rilanciare il dibattito pubblico dopo la pausa elettorale e riportare al centro dell’agenda regionale la difesa di un paesaggio che rappresenta un’eredità storica e ambientale unica nel suo genere.

Foto di repertorio