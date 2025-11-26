Elezioni regionali in Puglia: ecco chi entra in Consiglio dopo la vittoria di Antonio Decaro

Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 hanno ridefinito l’assetto politico della Puglia, consegnando una larga vittoria al candidato del centrosinistra Antonio Decaro, sostenuto da una coalizione guidata dal Partito Democratico.

Con oltre il sessantatre per cento dei voti, Decaro ha ottenuto il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale regionale, assicurando alla sua coalizione 29 seggi più quello del presidente. All’opposizione vanno invece 21 seggi, distribuiti tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e il candidato presidente sconfitto.

L’affluenza, in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale, si è fermata intorno al quarantadue per cento, confermando il crescente distacco degli elettori dalla politica regionale.

Il nuovo Consiglio risulta profondamente rinnovato: solo dieci consiglieri sono stati confermati dalla legislatura passata. A determinare l’assetto della maggioranza sono soprattutto Bari e Foggia, che esprimono sei consiglieri ciascuna, seguite da BAT e Lecce con cinque, Taranto con quattro e Brindisi con tre.

Le liste Avs e Popolari per Decaro non hanno superato la soglia di sbarramento del quattro per cento.

Di seguito la composizione completa del nuovo Consiglio regionale della Puglia per il mandato 2025-2030.

Maggioranza, 29 seggi più il presidente

Partito Democratico, 14 seggi

Francesco Paolicelli (Bari)

Debora Ciliento (BAT)

Raffaele Piemontese (Foggia)

Loredana Capone (Lecce)

Elisabetta Vaccarella (Bari)

Ubaldo Pagano (Bari)

Stefano Minerva (Lecce)

Domenico De Santis (BAT)

Giovanni Vurchio (BAT)

Donato Pentassuglia (Taranto)

Mino Borraccino (Taranto)

Rossella Falcone (Foggia)

Antonio Tony Matarrelli (Brindisi)

Isabella Lettori (Brindisi)

Decaro Presidente, 7 seggi

Felice Spaccavento (Bari)

Graziamaria Starace (Foggia)

Giulio Scapato (Foggia)

Nicola Rutigliano (BAT)

Tommaso Gioia (Brindisi)

Silvia Miglietta (Lecce)

Giuseppe Fischetti (Taranto)

Per la Puglia, 4 seggi

Saverio Tammacco (Bari)

Antonio Tutolo (Foggia)

Sebastiano Leo (Lecce)

Ruggero Passero (BAT)

Movimento 5 Stelle, 4 seggi

Cristian Casili (Lecce)

Rosa Barone (Foggia)

Maria La Ghezza (Bari)

Annagrazia Angolano (Taranto)

Opposizione, 21 seggi

Fratelli d’Italia, 11 seggi

Paolo Pagliaro (Lecce)

Tommaso Scatigna (Bari)

Luigi Caroli (Brindisi)

Antonio Scianaro (Brindisi)

Antonia Tonia Spina (BAT)

Andrea Ferri (BAT)

Nicola Gatta (Foggia)

Giannicola De Leonardis (Foggia)

Dino Basile (Lecce)

Renato Perrini (Taranto)

Giampaolo Vietri (Taranto)

Forza Italia, 5 seggi

Paride Mazzotta (Lecce)

Carmela Minuto (Bari)

Marcello Lanotte (BAT)

Paolo Dell Erba (Foggia)

Massimiliano Di Cuia (Taranto)

Lega, 4 seggi

Fabio Saverio Romito (Bari)

Napoleone Cera (Foggia)

Gianfranco De Blasi (Lecce)

Antonio Scalera (Taranto)