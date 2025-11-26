Riccio di mare, la Regione Puglia pubblica il terzo bando di sostegno: inclusi anche i pescatori professionali senza partita IVA

La Regione Puglia ha pubblicato il terzo bando di aiuti economici rivolto agli operatori della filiera del riccio di mare, relativo alle annualità 2023 e 2024. Si tratta di un nuovo intervento che si aggiunge ai due avvisi emanati nel 2025 e che conferma la volontà dell’ente regionale di supportare chi è stato penalizzato dal fermo pesca triennale introdotto dalla legge regionale 6/2023 per la tutela del Paracentrotus lividus.

Il provvedimento, firmato il 14 novembre 2025, recepisce una richiesta avanzata dalla UILA Pesca Puglia lo scorso 7 ottobre: includere tra i beneficiari anche i marittimi impegnati nella pesca subacquea professionale ma privi di partita IVA. Si tratta di pescatori dipendenti di armatori o titolari di imbarcazioni che, pur rappresentando una componente essenziale della filiera, erano rimasti esclusi dai precedenti indennizzi perché privi della documentazione fiscale tipica delle imprese, come bilanci o registri IVA.

Nonostante non figurassero come imprese individuali, questi lavoratori hanno subito in modo diretto le ricadute economiche del fermo, con perdite di reddito difficili da certificare secondo i criteri previsti finora. Per superare questa criticità, la Regione ha aggiornato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo degli indennizzi, ricorrendo ai costi standard già introdotti dalla normativa regionale. Le risorse destinate al nuovo bando sono attinte dal bilancio 2025-2027.

L’ampliamento dei beneficiari segna un passaggio significativo nelle politiche regionali di sostegno al settore. Per la UILA Pesca Puglia rappresenta un traguardo importante, frutto di un confronto costante con l’Assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca, e un riconoscimento formale del ruolo svolto da una comunità professionale che ha affrontato anni complessi senza mai venir meno al proprio impegno nella tutela dell’ambiente marino.

Con questo terzo bando, la Regione Puglia conferma l’obiettivo di costruire un sistema di aiuti più equo e capace di intercettare tutte le figure della filiera del riccio di mare, un settore che non è soltanto economico ma anche identitario e profondamente radicato nella cultura costiera pugliese.