Attualità

“Un Panettone per la Vita”: la solidarietà ADMO torna nelle piazze pugliesi

mercoledì 26 novembre 2025

Weekend di iniziative a Brindisi: appuntamento il 29 e 30 novembre in piazza Vittoria

Torna nelle piazze della Puglia l’iniziativa “Un Panettone per la Vita”, la campagna natalizia che ogni anno aiuta a sostenere le attività legate alla donazione del midollo osseo e alla sensibilizzazione sul tema. Un impegno prezioso, perché la compatibilità con un donatore non consanguineo resta un evento rarissimo: appena 1 caso su 100.000.

A partire dal prossimo weekend, diverse città pugliesi ospiteranno i volontari dell’associazione, riconoscibili dai loro stand dai colori natalizi. Le prime tappe saranno Brindisi, in piazza Vittoria, e Foggia, nell’Isola Pedonale di corso Vittorio Emanuele, entrambe previste per sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Seguiranno Castellaneta domenica 30 novembre, Grottaglie domenica 7 dicembre e Aradeo domenica 21 dicembre.

In ciascuna piazza sarà possibile sostenere la raccolta fondi acquistando panettoni e pandori “due volte buoni”: un gesto solidale che contribuisce direttamente alle attività informative, all’iscrizione al Registro dei Donatori e al supporto dell’intero percorso che porta alla donazione del midollo osseo. Le specialità disponibili includono i panettoni con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, le versioni al cioccolato, pistacchio, pere e cioccolato, il classico pandoro e, tra le novità, il gusto caramello salato. Il contributo minimo richiesto è di 14 euro.

«La generosità di tutti noi può fare la differenza – ha dichiarato la presidente di Admo Puglia, Maria Stea – perché questo dono viene dal cuore e va dritto a quello di chi lo riceve. La campagna natalizia è fondamentale per sostenere le attività dell’anno e per programmare ciò che verrà. Il 2025 ha portato risultati straordinari e ora chiediamo un ultimo, importante supporto a tutta la comunità».

Altri articoli
Attualità
Riccio di mare, la Regione Puglia pubblica il terzo bando di sostegno: inclusi anche i pescatori professionali senza partita IVA
26/11/2025
La Regione Puglia ha pubblicato il terzo bando di aiuti economici rivolto agli operatori della filiera del riccio di mare, relativo alle ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni dedica la fontana della villa comunale a Melissa Bassi
26/11/2025
Questa mattina, nella villa comunale di San Vito dei Normanni, Isabella Lettori, Toni Matarrelli e altri rappresentanti istituzionali hanno ...
BrindisiSera
Il brindisino Gabriele Ceglie convocato nella Nazionale di Parakarate: a dicembre sarà a Jesolo per la Venice Cup
26/11/2025
BRINDISI – A 22 anni appena compiuti, il brindisino Gabriele Ceglie raggiunge uno dei traguardi più significativi della sua giovane ...
BrindisiSera
Brindisi: l'associazione “Uniti per lo Sport” rilancia un nuovo anno di attività tra eventi, collaborazione e impegno sociale
26/11/2025
L’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport” si prepara a inaugurare un nuovo anno di attività, ...
BrindisiSera
Il Soroptimist Brindisi aderisce alla campagna "Orange the World" contro la violenza di genere
26/11/2025
Il Soroptimist International Club di Brindisi conferma anche quest'anno il proprio impegno civile aderendo alla campagna mondiale "Orange the World", ...
Dalla regione
Elezioni regionali in Puglia: ecco chi entra in Consiglio dopo la vittoria di Antonio Decaro
26/11/2025
Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 hanno ridefinito l’assetto politico della Puglia, consegnando una larga vittoria al candidato ...
cultura
Percorsi di Arte e Pace: l’Eneide protagonista del nuovo incontro degli Amici dei Musei Brindisi
BRINDISI. - "Leggere Virgilio" OGNI MESE, IL 26! in continuità con il tema dell'anno che titola _"Arte e Pace. ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce