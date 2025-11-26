“Un Panettone per la Vita”: la solidarietà ADMO torna nelle piazze pugliesi

Weekend di iniziative a Brindisi: appuntamento il 29 e 30 novembre in piazza Vittoria

Torna nelle piazze della Puglia l’iniziativa “Un Panettone per la Vita”, la campagna natalizia che ogni anno aiuta a sostenere le attività legate alla donazione del midollo osseo e alla sensibilizzazione sul tema. Un impegno prezioso, perché la compatibilità con un donatore non consanguineo resta un evento rarissimo: appena 1 caso su 100.000.

A partire dal prossimo weekend, diverse città pugliesi ospiteranno i volontari dell’associazione, riconoscibili dai loro stand dai colori natalizi. Le prime tappe saranno Brindisi, in piazza Vittoria, e Foggia, nell’Isola Pedonale di corso Vittorio Emanuele, entrambe previste per sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Seguiranno Castellaneta domenica 30 novembre, Grottaglie domenica 7 dicembre e Aradeo domenica 21 dicembre.

In ciascuna piazza sarà possibile sostenere la raccolta fondi acquistando panettoni e pandori “due volte buoni”: un gesto solidale che contribuisce direttamente alle attività informative, all’iscrizione al Registro dei Donatori e al supporto dell’intero percorso che porta alla donazione del midollo osseo. Le specialità disponibili includono i panettoni con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, le versioni al cioccolato, pistacchio, pere e cioccolato, il classico pandoro e, tra le novità, il gusto caramello salato. Il contributo minimo richiesto è di 14 euro.

«La generosità di tutti noi può fare la differenza – ha dichiarato la presidente di Admo Puglia, Maria Stea – perché questo dono viene dal cuore e va dritto a quello di chi lo riceve. La campagna natalizia è fondamentale per sostenere le attività dell’anno e per programmare ciò che verrà. Il 2025 ha portato risultati straordinari e ora chiediamo un ultimo, importante supporto a tutta la comunità».