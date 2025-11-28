BrindisiSera

Stop al polistirolo in mare: donate cassette riutilizzabili ai pescatori di Torre Guaceto

venerdì 28 novembre 2025

Il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, insieme alla start-up per la sostenibilità Sea the Change e alla Fondazione Cetacea, ha consegnato 180 cassette riutilizzabili ai pescatori della riserva e delle aree limitrofe nell’ambito del progetto Netreborn.

Le nuove cassette, realizzate in plastica dura, lavabili e resistenti, sostituiranno quelle in polistirolo che, una volta danneggiate, rilasciano in mare materiale altamente inquinante. I contenitori sono stati affidati alle cooperative di pesca “La Bussola” e “Socopes”.

La donazione è il frutto dell’adesione del Consorzio al progetto promosso da Sea the Change e Fondazione Cetacea, da anni impegnata nella tutela di tartarughe e mammiferi marini in Emilia Romagna e Marche.

«L’obiettivo è ridurre costantemente l’impatto antropico sugli habitat marini – ha spiegato il vicepresidente del Consorzio, Vito Birgitta –. Il passo compiuto oggi porterà benefici a tutta la fascia costiera, garantendo tutela ambientale e sviluppo sostenibile. È fondamentale continuare a lavorare in rete con realtà virtuose come quelle dei pescatori».

Soddisfatto anche Luca Barani, Ceo di Sea the Change: «Siamo orgogliosi di aver concluso questo progetto grazie ai partner che ci hanno sostenuto. Con Netreborn vogliamo ampliare le nostre attività in Puglia e contribuire alla protezione degli ecosistemi marini. Il coinvolgimento del gruppo tedesco SNP dimostra il ruolo decisivo che il settore privato può avere nello sviluppo locale».

Durante l’incontro, ospitato nel centro visite Al Gawsit della riserva, si è discusso anche di un’altra minaccia per la fauna marina: l’inquinamento acustico. Presenti il direttore del Centro regionale mare di Arpa Puglia, Nicola Ungaro, e il funzionario Giuseppe Locuratolo.

Fondazione Cetacea ha illustrato le attività del progetto Interreg UNDERSEA, che punta a coinvolgere i pescatori nella raccolta dei dati.

«Grazie alla collaborazione con Arpa Puglia stiamo studiando il panorama acustico sottomarino – ha spiegato Alice Pari, communication manager del progetto –. I pescatori possono utilizzare una nuova app per condividere in forma anonima le loro rotte: informazioni preziose per individuare le sorgenti di rumore e valutarne l’impatto sugli organismi marini, compresi quelli di interesse commerciale».

Altri articoli
CisterninoSera
Brindisi, demolizione su via Provinciale per Lecce: strada chiusa sabato dalle 9 alle 14
27/11/2025
Sabato prossimo via Provinciale per Lecce sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 9 alle 14 per consentire la ...
BrindisiSera
Ail Brindisi rafforza l’Ematologia del Perrino: donati strumenti cruciali per i pazienti
27/11/2025
Ematologia del Perrino, donazione da Ail Brindisi  Un nuovo gesto di solidarietà dell'Ail di Brindisi per l'Ematologia dell'ospedale ...
BrindisiSera
Tuffo di Capodanno 2026 a Brindisi: gli organizzatori puntano al record di 600 iscritti
27/11/2025
Brindisi punta al nuovo record di partecipazione per l’edizione 2026 del “Tuffo di Capodanno”, fissando l’obiettivo delle 600 ...
BrindisiSera
Una luce contro la guerra, il 4 dicembre la Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi
27/11/2025
Giovedi 4 dicembre l’Asl Brindisi accoglierà, nella sede di via Napoli, la Fiaccola della Pace con l'evento Una luce contro la guerra. ...
BrindisiSera
CGIL Brindisi: "A Bari per difendere i nostri 3000 posti di lavoro e chiedere ammortizzatori sociali per tutti"
27/11/2025
Riceviamo e pubblichiamo. "Chiediamo con forza l’istituzione di un nuovo ammortizzatore sociale «per la transizione» Il momento ...
BrindisiSera
Blitz all’alba tra Brindisi e Lecce: sgominata banda accusata di rapine armate nelle case
27/11/2025
Sei misure cautelari sono state eseguite all’alba nei confronti di persone ritenute responsabili – secondo la ricostruzione della Procura ...
cultura
Percorsi di Arte e Pace: l’Eneide protagonista del nuovo incontro degli Amici dei Musei Brindisi
BRINDISI. - "Leggere Virgilio" OGNI MESE, IL 26! in continuità con il tema dell'anno che titola _"Arte e Pace. ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce