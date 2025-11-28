Stop al polistirolo in mare: donate cassette riutilizzabili ai pescatori di Torre Guaceto

Il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, insieme alla start-up per la sostenibilità Sea the Change e alla Fondazione Cetacea, ha consegnato 180 cassette riutilizzabili ai pescatori della riserva e delle aree limitrofe nell’ambito del progetto Netreborn.

Le nuove cassette, realizzate in plastica dura, lavabili e resistenti, sostituiranno quelle in polistirolo che, una volta danneggiate, rilasciano in mare materiale altamente inquinante. I contenitori sono stati affidati alle cooperative di pesca “La Bussola” e “Socopes”.

La donazione è il frutto dell’adesione del Consorzio al progetto promosso da Sea the Change e Fondazione Cetacea, da anni impegnata nella tutela di tartarughe e mammiferi marini in Emilia Romagna e Marche.

«L’obiettivo è ridurre costantemente l’impatto antropico sugli habitat marini – ha spiegato il vicepresidente del Consorzio, Vito Birgitta –. Il passo compiuto oggi porterà benefici a tutta la fascia costiera, garantendo tutela ambientale e sviluppo sostenibile. È fondamentale continuare a lavorare in rete con realtà virtuose come quelle dei pescatori».

Soddisfatto anche Luca Barani, Ceo di Sea the Change: «Siamo orgogliosi di aver concluso questo progetto grazie ai partner che ci hanno sostenuto. Con Netreborn vogliamo ampliare le nostre attività in Puglia e contribuire alla protezione degli ecosistemi marini. Il coinvolgimento del gruppo tedesco SNP dimostra il ruolo decisivo che il settore privato può avere nello sviluppo locale».

Durante l’incontro, ospitato nel centro visite Al Gawsit della riserva, si è discusso anche di un’altra minaccia per la fauna marina: l’inquinamento acustico. Presenti il direttore del Centro regionale mare di Arpa Puglia, Nicola Ungaro, e il funzionario Giuseppe Locuratolo.

Fondazione Cetacea ha illustrato le attività del progetto Interreg UNDERSEA, che punta a coinvolgere i pescatori nella raccolta dei dati.

«Grazie alla collaborazione con Arpa Puglia stiamo studiando il panorama acustico sottomarino – ha spiegato Alice Pari, communication manager del progetto –. I pescatori possono utilizzare una nuova app per condividere in forma anonima le loro rotte: informazioni preziose per individuare le sorgenti di rumore e valutarne l’impatto sugli organismi marini, compresi quelli di interesse commerciale».