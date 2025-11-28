Scuola

Premio Unioncamere al Liceo Scientifico Leo di San Vito dei Normanni

venerdì 28 novembre 2025

Brindisi – FAST GOOD, la startup realizzata dagli studenti e dalle studentesse del quinto anno del Liceo Scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni, polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, si e aggiudicata il secondo premio nazionale su una selezione di 227 progetti provenienti da licei italiani, nell ambito del concorso Storie di Alternanza e Competenze, ottava edizione 2025, promosso da Unioncamere, dalle Camere di Commercio italiane, Federmeccanica, Federalberghi, FIPE, Reti di Scuole e Rete ITS Italia.

La proclamazione si inserisce nel programma ufficiale della cerimonia di premiazione della manifestazione JOB Orienta 2025, presso l Area Forum di Verona Fiera, la principale fiera italiana dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro, in programma dal 26 al 29 novembre 2025.

Il progetto FAST GOOD, sviluppato nell ambito del percorso Youth Brindisi, realizzato dal Comune di Brindisi e finanziato da ANCI tramite l Avviso Giovani e Impresa del Fondo per le Politiche Giovanili, ha vinto nella categoria Licei, dedicata ai percorsi PCTO e ai project work realizzati nell ambito della certificazione delle competenze del Sistema Camerale. Le altre categorie riguardavano ITS Academy, Istituti Professionali e Istituti Tecnici.

La startup, rappresentata dalla studentessa Angela Polverini, e il risultato di un percorso di ideazione, incubazione e preparazione al ruolo di giovani imprenditori gestito dal Comune di Brindisi, con il coinvolgimento dell incubatore The Qube e partner strategici come CNA Brindisi Taranto, Confindustria Brindisi e GAW Web Agency. Questi soggetti hanno fornito per un anno strumenti di progettazione, formazione imprenditoriale e mentoring a oltre mille giovani della provincia di Brindisi. L idea e nata tra i banchi di scuola ed e cresciuta durante l Hackathon di Youth Brindisi, realizzato a dicembre scorso nella sede comunale di Palazzo Guerrieri, fino a definire un modello di business basato sull integrazione di informazioni su punti ristoro, menu, consulenze nutrizionali e funzionalita supportate da intelligenza artificiale. Il progetto si e trasformato in startup grazie all Avviso Finanziamento di startup giovanili promosso da ANCI e dal Comune di Brindisi.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato una delegazione dell Istituto composta dalla dirigente scolastica Carmen Taurino, dal referente del PCTO e delle attivita Youth Brindisi Giuseppe Giannotte e dalla project manager di Youth Brindisi e co founder di The Qube Raffaella Ferreri, nel ruolo di tutor aziendale. Presenti inoltre i giovani talenti e founder della startup: Angela Polverini, Vincenzo Galizia e Ilaria Melpignano. La consegna del riconoscimento e stata effettuata da Carmela Palumbo, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell Istruzione e del Merito.

Raffaella Ferreri ha sottolineato: Il premio promosso da Unioncamere permette di evidenziare la qualita del lavoro delle scuole, mostrando come l innovazione possa nascere fra i giovanissimi. Quando il ruolo strategico del PCTO si integra con il supporto di incubatori come The Qube, i risultati diventano tangibili, e FAST GOOD ne e la prova. La dirigente scolastica Carmen Taurino ha aggiunto: La soddisfazione per questo premio nasce dalla consapevolezza del valore della formazione liceale, solida e spendibile nel mondo del lavoro, nonostante i luoghi comuni che la considerano solo teorica. Ringrazio il Comune di Brindisi e la Camera di Commercio Brindisi Taranto per aver creduto nel nostro progetto.

JOB Orienta e promossa da Veronafiere e Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell Istruzione e del Merito, il Ministero dell Universita e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La manifestazione e tra le piu rilevanti nel settore dell orientamento al lavoro e alla formazione, con oltre 425 espositori, 200 eventi culturali e 420 attivita interattive distribuite in tre padiglioni.

