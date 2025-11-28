Cultura

Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025

venerdì 28 novembre 2025

Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento nazionale che celebra i luoghi capaci di rendere la cultura accessibile, dinamica e generativa per le nuove generazioni. La premiazione si è tenuta ieri, giovedì 27 novembre, al Bellavista Club di Gallipoli, nell’ambito della decima edizione del festival “Liber Libri – Il futuro tra le righe”.

A ritirare il premio è stato Luigi D’Elia, consulente artistico di Santa Teresa S.p.A. Il riconoscimento valorizza un lavoro condiviso che vede protagonista un ampio sistema territoriale: il Polo BiblioMuseale di Brindisi guidato dalla direttrice Emilia Mannozzi, Santa Teresa S.p.A. con l’Amministratore Unico Giovanni Luca Aresta e il direttore Francesco Petriello, il coordinatore regionale dei Poli BiblioMuseali Luigi De Luca, insieme con Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Puglia Culture.

L’antica Biblioteca Provinciale, oggi Mediaporto, ha conosciuto una profonda trasformazione grazie al progetto Community Library della Regione Puglia, evolvendosi in uno spazio culturale aperto, inclusivo e attraversato da generazioni diverse. Al centro di questa visione c’è il Ministero dei Sogni, osservatorio di innovazione culturale più volte menzionato nelle motivazioni del premio, impegnato nel promuovere l’accesso alla cultura e la cura delle sensibilità tramite poesia, arte e dialogo con scuole, giovani e comunità.

Il riconoscimento abbraccia anche il contributo dei dipendenti della Regione Puglia e di Santa Teresa, dei tanti frequentatori del Mediaporto e della rete dei patti di collaborazione che sostiene un processo culturale vivo e in continua evoluzione.

Accanto al Mediaporto, il Premio Liber Libri 2025 ha valorizzato altre realtà italiane – piccole e grandi – tutte impegnate nella promozione della lettura e di una cultura realmente inclusiva. Un segnale forte: il futuro della cultura è un cammino collettivo.

BRINDISI. - "Leggere Virgilio" OGNI MESE, IL 26! in continuità con il tema dell'anno che titola _"Arte e Pace. ...

