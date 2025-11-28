Cronaca

Ostuni, sigilli al Centro Comunale di Raccolta: scatta il sequestro e il Comune attiva servizi alternativi

venerdì 28 novembre 2025

Nelle ultime ore il sistema comunale di conferimento dei rifiuti della Città Bianca è stato investito da un provvedimento di natura penale: il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Foggia, gestito dalla ditta di igiene “Bianco” per conto del Comune di Ostuni, è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, con il supporto di ARPA Puglia – DAP Brindisi.

Il sequestro, eseguito nella mattinata di oggi, è legato a una serie di irregolarità nel deposito dei rifiuti, tra cui criticità relative a etichettatura, corretta separazione, stoccaggio e protezione dei materiali dalle intemperie. Si tratta di aspetti già monitorati dagli organi di controllo nelle settimane precedenti, in un contesto operativo che aveva già sollevato più di una segnalazione da parte dei cittadini.

 

Le prime ricadute per l’utenza.

Con l’apposizione dei sigilli, il conferimento dei rifiuti presso il CCR di via Foggia è sospeso fino a nuova disposizione. Una decisione inevitabile che, secondo il Comune, rischiava di generare disagi immediati alla cittadinanza.

Per questo, l’Amministrazione ha annunciato una serie di soluzioni provvisorie, con l’obiettivo di garantire comunque la continuità del servizio.

 

Le misure adottate dal Comune.

Attraverso una nota ufficiale diffusa oggi, il Comune di Ostuni ha comunicato:

Potenziamento del Centro Ambiente Mobile (CAM), che sabato 29 novembre sarà attivo presso il parcheggio dell’Eurospin, con la possibilità di conferire anche rifiuti ingombranti.

Attivazione, da lunedì, di ulteriori modalità alternative di conferimento, che saranno comunicate a stretto giro attraverso i canali istituzionali.

Mantenimento senza modifiche del servizio porta a porta, sia per le utenze domestiche sia per le attività commerciali.

 

L’Amministrazione esprime inoltre “piena fiducia nel lavoro della Magistratura, della Capitaneria di Porto e di ARPA Puglia”, ringraziando gli organi di controllo “per l’attività svolta a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

 

Un quadro in evoluzione.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di attenzione sulle strutture di raccolta rifiuti dell’area ostunese. In giornata, il nucleo ambientale della Guardia Costiera aveva già eseguito accertamenti in altre aree operative del sistema comunale, incluso il sito di Santa Caterina, gestito anch’esso dalla ditta Bianco.

 

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore, quando saranno resi noti gli atti completi del sequestro e le eventuali responsabilità amministrative o penali.

Altri articoli
San VitoSera
Ciò che resta:danza e immagini per raccontare le madri di Gaza al Teatro Ex Fadda di San Vito dei Normanni
28/11/2025
San Vito dei Normanni — Un evento artistico di rara intensità arriva sul territorio per dare forma, attraverso il corpo e ...
San PietroSera
San Pietro Vernotico, al “Valzani” nasce il nuovo corso in viticoltura ed enologia: futuro e innovazione per il territorio
28/11/2025
Dall’anno scolastico 2026-2027 al via il corso di studi in Agraria, con specializzazione in “Viticoltura ed Enologia”. ...
BrindisiSera
Al Ferraris di Brindisi arriva “L’albero della sicurezza”: caschi protettivi per ricordare le vittime sul lavoro
28/11/2025
Un albero che non illumina soltanto, ma che interroga le coscienze.  Sarà inaugurato mercoledì 3 dicembre, alle ore 11.00, presso ...
BrindisiSera
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
28/11/2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento nazionale che celebra i ...
BrindisiSera
Incidente lungo la strada per la contrada Lo Spada: attimi di paura per quattro giovani
28/11/2025
Un pomeriggio che sembrava come tanti si è trasformato in un momento di grande spavento lungo la strada che conduce alla contrada Lo Spada. ...
Mesagne
Mesagne, ciclista travolto in via Tumo: automobilista fugge dopo l’impatto
28/11/2025
  Un grave episodio si è verificato oggi, intorno alle 14.15, in via Tumo, nel quartiere Arco Ferraro a Mesagne. Un uomo in bicicletta, ...
cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce