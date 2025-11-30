Attualità

Lions Club Fasano promuove "Giochiamo senza barriere, la festa dell'inclusione"

domenica 30 novembre 2025

Il Lions Club Fasano martedì 2 dicembre, dalle ore 16, nella palestra dell’I.I.S.S. “Da Vinci” di Fasano, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” presenterà la seconda edizione del service “Giochiamo senza barriere, la festa dell’inclusione”, manifestazione nata per promuovere lo sport, l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

 L’iniziativa, ideata nel 2017 dal Lions Club “Puglia Champions”, sarà realizzata in collaborazione con il Leo Club Fasano e con numerose associazioni che operano nel campo della disabilità. 

 La manifestazione si propone di mettere al centro e rendere protagoniste le persone con disabilità con un’attenzione particolare agli studenti delle scuole medie e superiori, promuovendo il valore della solidarietà nel segno dell’inclusione e dell’impegno per abbattere ogni tipo di barriera.

 Sarà una grande festa di condivisione tra i ragazzi con disabilità, accompagnati da genitori e caregiver, e i ragazzi di alcune classi del liceo fasanese che cureranno l’animazione con giochi, balli e musica di grande coinvolgimento.

 

 

