Attualità

Xylella, dal GAL Valle d’Itria 380mila euro per rilanciare il paesaggio rurale: quattro incontri per presentare il bando

martedì 2 dicembre 2025

Un finanziamento di 380mila euro per sostenere il rilancio paesaggistico ed economico dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa. È quanto prevede il nuovo bando del GAL Valle d’Itria, che sarà illustrato nel corso di quattro incontri pubblici organizzati nei comuni dell’area GAL.

Il percorso informativo partirà venerdì 5 dicembre a Locorotondo, per poi proseguire martedì 9 a Martina Franca, giovedì 11 a Fasano e concludersi lunedì 15 dicembre a Cisternino. Gli appuntamenti offriranno agli agricoltori e agli operatori del settore l’occasione per conoscere nel dettaglio le opportunità del bando, pensato per favorire la rigenerazione del paesaggio rurale e sostenere la ripresa del comparto olivicolo.

Il finanziamento è destinato alle imprese agricole, sia individuali sia societarie, dei quattro comuni del GAL Valle d’Itria. L’avviso prevede contributi per l’impianto di nuove cultivar di olivo resistenti alla Xylella, l’introduzione di altre specie arboree non sensibili al batterio, oltre alla piantumazione di colture autoctone e interventi mirati alla prevenzione e alla difesa fitosanitaria.

Il bando stabilisce un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa ammissibile, con un investimento minimo di 5mila euro e un massimo di 30mila per le aziende agricole e di 60mila euro per le cooperative.

“La diffusione della Xylella fastidiosa ha causato negli ultimi anni una perdita di redditività di oltre cento milioni di euro l’anno per il comparto olivicolo pugliese – ha dichiarato il presidente del GAL Valle d’Itria, Giannicola D’Amico. – Con questa misura vogliamo supportare concretamente gli agricoltori, offrendo strumenti utili per interventi di miglioramento agricolo e ambientale e contribuendo alla tutela della biodiversità e del paesaggio della Valle d’Itria”.

L’iniziativa rientra nel Piano straordinario per la Rigenerazione Olivicola della Puglia, all’interno della sottomisura 19.2 del PSR Puglia 2014-2022 dedicata alla diversificazione dell’economia rurale e all’accorpamento fondiario.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre alle 18 nell’Auditorium “G. Boccardi” di Locorotondo.

cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

