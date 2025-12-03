Eventi

“Oltre la disabilità...": a Brindisi un confronto per rimettere la persona al centro e costruire nuovi diritti

mercoledì 3 dicembre 2025

BRINDISI -  Le Acli di Brindisi, nell’ambito delle attività di promozione sociale rivolte al cittadino e per favorire il dialogo interistituzionali tra corpi intermedi, politica e rappresentanti delle istituzioni, promuovono un evento di grande rilievo sociale e politico sul tema: “Oltre la disabilità, nuovi orizzonti possibili”. Un confronto istituzionale con i protagonisti del Terzo Settore ma anche della politica e della sanità sul Decreto legge 62/2024, che è entrato in vigore il 30 giugno dello scorso anno.  Con un focus significativo e di cambiamento perché si passa da un modello biomedico a un approccio biopsicosociale, che mette al centro la persona. 

E’ una riforma che definisce la condizione di disabilità, introduce un nuovo sistema di valutazione di base e ridefinisce i concetti di "accomodamento ragionevole" e "progetto di vita". Sostituisce i termini "handicap" e "portatore di handicap" con "persona con disabilità", secondo i principi della Convenzione ONU. Si ottimizzano anche gli iter burocratici sul riconoscimento dello status di persona con disabilità: la valutazione dell'invalidità diventa competenza totale dell'INPS e il processo valutativo è semplificato tramite un'unica visita collegiale. Si incoraggia l'uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, che dovrà contenere anche il certificato di disabilità. 

Dopo i saluti istituzionali di Michele Lanzillotti (Responsabile Acli Colf Brindisi), Vincenzo Purgatorio (Presidente Regionale Acli Puglia), Giuseppe Ventrella (Presidente f.f. Provincia Brindisi), Silvio Alviti (Presidente Nazionale FISPIC), Angelo Carasca (Presidente UICI sezione di Brindisi), interverranno in qualità di relatori: Michele Sardano (Referente Provinciale Acli inclusione), Fernanda Prete (Dirigente Servizi Sociali Brindisi), Maurizio De Nuccio (Direttore Generale Asl Brindisi), Anna Bagordo (RUP Misure disabilità Consorzio ATS Br3 Francavilla Fontana), Antonio Giampietro (Garante Regionale dei Diritti Persone con Disabilità della Puglia), Agata Aiello (Componente della Presidenza Nazionale delle Acli delega inclusione Sociale). 

Presiede e coordina i lavori Gianluca Budano (Presidente Provinciale Acli Brindisi). Intermezzo musicale a cura del Maestro Nicola Pio Nasca. 

L’evento si svolgerà Giovedì 4 Dicembre con inizio alle ore 16.00 presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, in via De Leo. 

Il convegno è organizzato dalle Acli provinciali di Brindisi in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Brindisi, con l'Associazione Nazionale Genitori con Autismo di Brindisi, con l'Associazione Aut-Out, con l'Associazione “Il Bene che Ti Voglio”, le Acli Colf di Brindisi e con il patrocinio della Provincia di Brindisi.

 

Altri articoli
FasanoSera
Fasano: pubblicato il bando 2026 «La Strada Giusta»: 15 city-bike per gli studenti più meritevoli
03/12/2025
Fasano - L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano rinnova anche nel 2026 il contributo per il supporto del diritto allo ...
BrindisiSera
Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi:  aperture straordinarie per  Immacolata, Natale Santo Stefano e Capodanno
03/12/2025
 Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi  sarà fruibile  anche  in occasione delle festività di ...
Eventi
Torre Guaceto modello di benessere tra natura e cultura: la Riserva protagonista al seminario del Museo Diocesano
03/12/2025
Temi interessanti saranno trattati durante il seminario che si terrà al Museo Diocesano di Monopoli questo mercoledì, con la presenza ...
Mesagne
MESAGNE, TENTATA VIOLENZA SESSUALE SU MINORENNI: ARRESTATO VENDITORE AMBULANTE
02/12/2025
MESAGNE -  Si è conclusa con l'arresto un’indagine lampo condotta dal Commissariato di Mesagne su un grave episodio di tentata ...
Cronaca
Scoperta maxi officina abusiva nel Brindisino: 32 auto in riparazione e attrezzature per 100 mila euro
02/12/2025
I finanzieri della Città Bianca hanno scoperto, nel territorio della provincia di Brindisi, un’autofficina completamente abusiva, priva ...
Mesagne
I Carabinieri in classe a Mesagne: gli alunni delle quinte a lezione di legalità
02/12/2025
MESAGNE – Un incontro per crescere, capire e imparare a riconoscere il valore delle regole. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di ...
cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce