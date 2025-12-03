“Oltre la disabilità...": a Brindisi un confronto per rimettere la persona al centro e costruire nuovi diritti

BRINDISI - Le Acli di Brindisi, nell’ambito delle attività di promozione sociale rivolte al cittadino e per favorire il dialogo interistituzionali tra corpi intermedi, politica e rappresentanti delle istituzioni, promuovono un evento di grande rilievo sociale e politico sul tema: “Oltre la disabilità, nuovi orizzonti possibili”. Un confronto istituzionale con i protagonisti del Terzo Settore ma anche della politica e della sanità sul Decreto legge 62/2024, che è entrato in vigore il 30 giugno dello scorso anno. Con un focus significativo e di cambiamento perché si passa da un modello biomedico a un approccio biopsicosociale, che mette al centro la persona.

E’ una riforma che definisce la condizione di disabilità, introduce un nuovo sistema di valutazione di base e ridefinisce i concetti di "accomodamento ragionevole" e "progetto di vita". Sostituisce i termini "handicap" e "portatore di handicap" con "persona con disabilità", secondo i principi della Convenzione ONU. Si ottimizzano anche gli iter burocratici sul riconoscimento dello status di persona con disabilità: la valutazione dell'invalidità diventa competenza totale dell'INPS e il processo valutativo è semplificato tramite un'unica visita collegiale. Si incoraggia l'uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, che dovrà contenere anche il certificato di disabilità.

Dopo i saluti istituzionali di Michele Lanzillotti (Responsabile Acli Colf Brindisi), Vincenzo Purgatorio (Presidente Regionale Acli Puglia), Giuseppe Ventrella (Presidente f.f. Provincia Brindisi), Silvio Alviti (Presidente Nazionale FISPIC), Angelo Carasca (Presidente UICI sezione di Brindisi), interverranno in qualità di relatori: Michele Sardano (Referente Provinciale Acli inclusione), Fernanda Prete (Dirigente Servizi Sociali Brindisi), Maurizio De Nuccio (Direttore Generale Asl Brindisi), Anna Bagordo (RUP Misure disabilità Consorzio ATS Br3 Francavilla Fontana), Antonio Giampietro (Garante Regionale dei Diritti Persone con Disabilità della Puglia), Agata Aiello (Componente della Presidenza Nazionale delle Acli delega inclusione Sociale).

Presiede e coordina i lavori Gianluca Budano (Presidente Provinciale Acli Brindisi). Intermezzo musicale a cura del Maestro Nicola Pio Nasca.

L’evento si svolgerà Giovedì 4 Dicembre con inizio alle ore 16.00 presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, in via De Leo.

Il convegno è organizzato dalle Acli provinciali di Brindisi in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Brindisi, con l'Associazione Nazionale Genitori con Autismo di Brindisi, con l'Associazione Aut-Out, con l'Associazione “Il Bene che Ti Voglio”, le Acli Colf di Brindisi e con il patrocinio della Provincia di Brindisi.