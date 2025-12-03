Meteo

Puglia nella morsa del vento: scatta l’allerta meteo gialla anche nel Salento

mercoledì 3 dicembre 2025


La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’intera Puglia, valido dalle 16:00 di oggi, 3 dicembre 2025, e per le successive 28 ore. Le previsioni indicano l’arrivo di venti forti fino a burrasca dai quadranti sud-orientali, con il rischio di mareggiate lungo tutte le coste esposte.

L’allerta è gialla per tutte le nove zone in cui è suddiviso il territorio regionale: dal Gargano al Tavoliere, passando per la Puglia Centrale Adriatica, fino al Salento, che nelle prossime ore sarà particolarmente esposto alle raffiche più intense.

Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, il peggioramento è legato a un sistema perturbato in transito sul Mediterraneo, che richiamerà correnti molto forti e instabili verso la regione. La fase operativa dichiarata è quella di “attenzione”.

Zone interessate dall’allerta vento (Livello: Gialla)
Gargano e Isole Tremiti
Tavoliere e bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
Puglia Centrale Adriatica
Salento
Bacini del Lato e del Lenne
Puglia Centrale Bradanica
Basso Ofanto
Sub-Appennino Dauno
Basso Fortore
La Protezione Civile raccomanda prudenza, in particolare nelle aree costiere, sulle strade esposte alle forti raffiche e nei pressi di alberature, impalcature e strutture temporanee che potrebbero risultare instabili.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in caso di variazioni significative delle condizioni meteo.

