Attualità

Brindisi accende la “Luce contro la guerra”: la Fiaccola della pace fa tappa alla Asl

giovedì 4 dicembre 2025

BRINDISI – Una tappa carica di simboli e di significato quella che questa mattina ha accolto, nella sede della Asl di Brindisi, la Fiaccola della pace del Consiglio regionale degli assistenti sociali (Croas Puglia). L’iniziativa, intitolata “Una luce contro la guerra”, prosegue il suo cammino attraverso la regione per diffondere un messaggio di dialogo, convivenza e responsabilità collettiva.

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il presidente Croas Puglia Massimiliano Fiorentino, il direttore Ats Brindisi 1 Maurizio Moscara e l’assistente sociale Barbara Musciagli. Con loro anche la Garante provinciale dei detenuti, Valentina Farina.

«Per la pace dobbiamo impegnarci anche nei gesti quotidiani – ha dichiarato De Nuccio – e nel mondo sanitario pace e salute camminano insieme. Accogliamo questa fiaccola come un messaggio semplice ma dal grande valore simbolico».

Sulla stessa linea il direttore sanitario Gigantelli: «La pace è un valore da difendere anche attraverso azioni simboliche come il viaggio della fiaccola. È un’occasione di riflessione su ciò che ci unisce come comunità civile».

Carulli ha ringraziato l’Ordine degli assistenti sociali per aver scelto Brindisi come tappa del percorso: «La pace si nutre di azioni quotidiane. Famiglia e scuola sono i primi luoghi dove educare al rispetto e alla convivenza».

«Questa fiaccola – ha spiegato il presidente Croas, Massimiliano Fiorentino – rappresenta speranza, giustizia sociale e unità tra i popoli. Dopo Brindisi, proseguirà verso la Asl di Foggia».

Per Moscara, «ogni gesto che rafforza la coesione tra istituzioni contribuisce, anche in modo simbolico, a costruire un clima di pace e consapevolezza».

A sottolineare la dimensione umana del lavoro sociale è stata Barbara Musciagli: «Le cartelle sociali non sono semplici atti amministrativi, ma veri reportage sull’umanità. Ogni volta che ricuciamo un rapporto o garantiamo un diritto, aggiungiamo un filo alla tela della pace».

A conclusione dell’incontro, i medici Valeria Lagattolla e Raffaele Quarta, la psicologa Silvia Sammarco, il mediatore interculturale Khaled Bouchelaghem e il piccolo Mohamed hanno letto pensieri dedicati al tema della pace: un invito a viverla come responsabilità quotidiana, personale e collettiva.

La cerimonia si è chiusa con la benedizione della fiaccola da parte di fra Adolfo Marmorino della Cappellania dell’ospedale Perrino.

cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

