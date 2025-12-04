Cronaca

Tatiana Tramacere ritrovata viva in una mansarda a Nardò: si indaga per sequestro

giovedì 4 dicembre 2025

Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva dai carabinieri in una mansarda della stessa città. Le sue condizioni, secondo fonti inquirenti, sarebbero buone. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori fanno riferimento a un possibile sequestro, ipotesi sulla quale ora si concentrano le indagini.

Il ritrovamento arriva dopo giorni di ricerche estese anche fuori regione, coordinate dalla procura di Lecce. A guidare gli accertamenti è stato il procuratore Giuseppe Capoccia, che ha disposto verifiche su tabulati telefonici, comunicazioni online e immagini di videosorveglianza.

Sotto la lente degli investigatori c’è Dragos Ioan Gheormescu, 30 anni, l’ultima persona ad aver incontrato la giovane nel pomeriggio del 24 novembre. L’uomo è stato interrogato dai carabinieri a Lecce e la sua abitazione è stata perquisita dal RIS per raccogliere elementi utili alla ricostruzione della giornata in cui Tatiana è scomparsa. Gli è stato sequestrato anche il telefono.

Nei pressi dell’abitazione del 30enne, durante i controlli, si sono registrati momenti di tensione: alcune persone si sono radunate davanti al palazzo, e i carabinieri sono intervenuti per evitare contatti diretti.

La famiglia della ragazza non ha mai creduto all’allontanamento volontario. Il fratello, Vladimir, rientrato in Puglia nei giorni scorsi, aveva più volte ribadito che Tatiana appariva serena e impegnata nei suoi progetti. Anche le amiche avevano confermato che negli ultimi tempi la 27enne sembrava tranquilla e in equilibrio.

La procura, che in un primo momento aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sta ora valutando gli elementi raccolti nelle ultime ore per definire eventuali responsabilità e chiarire cosa sia accaduto nei giorni in cui la giovane è rimasta irraggiungibile.

Le indagini proseguono.

