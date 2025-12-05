Il cordoglio di D’Attis per la scomparsa di Giuseppe Caroli: addio a un protagonista della politica pugliese

È scomparso a Martina Franca Giuseppe Caroli, figura di spicco della politica pugliese e nazionale, protagonista di una stagione politica che ha segnato la Prima Repubblica. Aveva 94 anni e da tempo le sue condizioni di salute erano notevolmente peggiorate.

Caroli fu deputato per sette legislature consecutive, ricoprendo incarichi di grande rilievo istituzionale e vivendo da protagonista le fasi più delicate della politica italiana tra gli anni Sessanta e Novanta. Sottosegretario in diversi governi e punto di riferimento storico del suo territorio, viene ricordato come un uomo capace di coniugare radicamento locale e responsabilità nazionale.

La sua figura rimane legata a un modo di fare politica basato sulla mediazione, sul rapporto diretto con le comunità e su un forte senso di appartenenza ai valori popolari. Un’eredità che, secondo molti osservatori locali, ha contribuito a definire per decenni il ruolo della Puglia negli equilibri istituzionali del Paese.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella sua città e in tutto il panorama politico regionale, che in queste ore sta ricordando il suo lungo percorso pubblico.

Le dichiarazioni dell’onorevole Mauro D’Attis

A nome di Forza Italia Puglia, il segretario regionale Mauro D’Attis ha espresso un messaggio di cordoglio che sintetizza il sentimento diffuso in queste ore:

> «Esprimo, a nome di tutta Forza Italia Puglia, sincero cordoglio per la scomparsa dell’on. Giuseppe Caroli. Politico appassionato e sempre al servizio della comunità: lo ricorderemo come esempio di rigore, dedizione e attaccamento ai valori popolari che animano il nostro partito. Sono vicino ai suoi cari, in particolare al figlio Mario, e a tutti coloro che ne piangono la grave perdita. Non lo dimenticheremo.»