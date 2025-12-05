Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano celebra l’arte dell’inclusione

Un auditorium gremito ha accolto, nel pomeriggio del 3 dicembre scorso, l’incontro “L’arte dell’inclusione: la prossimità delle differenze”, promosso dal Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, e realizzata con il patrocinio di ASL Brindisi, Provincia di Brindisi e Cooperativa Socioculturale, ha rappresentato un intenso momento di riflessione sul valore dell’inclusione all’interno della comunità educante.

Numerosi gli ospiti intervenuti, autorità civili e militari, tra cui la prof.ssa Stefania Pinnelli, docente ordinario di Pedagogia e Didattica speciale e delegata per l’inclusione dell’Università del Salento, la quale ha rimarcato l’importanza della continuità tra scuola e università nel processo di inclusione.

Di particolare rilievo la lettera inviata dal Presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, impossibilitato a partecipare, ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento per l’iniziativa, richiamando la necessità di un cambiamento culturale profondo, fondato su pratiche realmente inclusive e su una società capace di riconoscere la dignità di ogni persona.

Dopo i saluti istituzionali, significativa è stata la riflessione del dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della Asl di Brindisi, che ha invitato gli studenti a riconoscersi come protagonisti del cambiamento culturale verso una scuola e una società capaci di includere realmente. Quindi sono intervenuti la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente Area I della Provincia di Brindisi, il dott. Giovanni De Stradis, Responsabile UOSD Fisiatria Asl di Brindisi e l’Avv. Alessandro Nocco, Coordinatore per l’integrazione scolastica della Provincia, i quali hanno delineato un quadro ricco e articolato, a tratti appassionato, sulle sinergie necessarie tra scuola, famiglia e servizi territoriali per una reale inclusione.

Nella serata è stata comunicata l’istituzione, dall’anno scolastico corrente, di una borsa di studio dedicata alla memoria di Davide Di Fiore, studente del Liceo “Marzolla”, scomparso pochi giorni dopo il conseguimento del titolo finale del percorso liceale. Un gesto di generosità, quello di voler istituire una borsa di studio per ragazzi meritevoli e dediti al volontariato, fortemente voluto dai genitori di Davide e raccontato, in un momento di intensa commozione per tutti, dalla madre Amelia Carluccio.

A impreziosire l’evento hanno contribuito le opere artistiche realizzate dagli studenti di tutti gli indirizzi del polo liceale con la guida del prof. Ciracì e della prof.ssa Errico, nonchè le performance musicali dei ragazzi del Liceo “Durano”, dirette dai professori Bagnato, Donateo, Fusco e Leo, che hanno comunicato il valore dell’inclusione attraverso la forza immediata della bellezza, parlando a tutti con un linguaggio capace di unire.

L’incontro, denso di emozioni e intimamente partecipato, ha confermato l’impegno del Polo Liceale nella co-costruzione di una comunità educante equa, attenta e protesa a valorizzare le specificità di tutti e di ciascuno