Il Generale Mannucci Benincasa in visita al Comando Provinciale di Brindisi: “Professionalità e spirito di servizio, pilastri dell’Arma”

Venerdì 5 dicembre 2025 il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Ad accoglierlo è stato il Colonnello Leonardo Acquaro, Comandante Provinciale, che ha poi accompagnato l’Alto Ufficiale nell’incontro con Ufficiali, Comandanti di Compagnia, dei Nuclei Operativi e Radiomobili, del Gruppo Forestale, delle Stazioni e dei reparti speciali attivi sul territorio. Presenti anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali

Durante la visita, il Generale Mannucci Benincasa ha espresso un forte apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dall’Arma in provincia di Brindisi, sottolineando la professionalità, la dedizione e il senso del dovere che caratterizzano l’attività dei militari. Al centro del suo intervento, il valore del rapporto di prossimità con i cittadini: un dialogo costante, fatto di ascolto e interventi tempestivi, considerato essenziale per mantenere saldo il clima di fiducia che lega storicamente la comunità ai Carabinieri.

Un momento particolarmente sentito è stato dedicato al ricordo del Maresciallo Carlo Legrottaglie. Il Generale ha tracciato un ritratto intenso del suo sacrificio, definendo la sua figura “un faro di integrità e coraggio, testimonianza immortale del servizio reso alla comunità e allo Stato”.

I riconoscimenti alle operazioni recenti.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Legione ha elogiato due operazioni condotte con successo dai militari della provincia.

Operazione a Brindisi – Arrestato 48enne per rapina armata.

Il Generale ha rivolto un plauso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi per l’attività investigativa che ha portato all’arresto, nella Città Metropolitana di Milano, di un 48enne indiziato di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi, ricettazione e furto. L’uomo è ritenuto responsabile dell’assalto del 12 luglio 2025 in via Rossini, a San Pietro Vernotico, ai danni del personale dell’Istituto di Vigilanza Battistolli S.p.A., che aveva appena prelevato oltre 37.000 euro dal supermercato MD. Le indagini, supportate da attività tecniche e puntuali riscontri, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica e il mezzo utilizzato per la fuga.

Carovigno – Arrestata coppia di truffatori del “finto maresciallo”.

Apprezzamento anche per i Carabinieri della Stazione di Carovigno, che il 7 ottobre hanno arrestato in flagranza una coppia responsabile di una truffa aggravata ai danni di due anziani. Grazie alla tempestività dell’intervento, alle denunce dettagliate delle vittime, alle testimonianze – tra cui quella di un Maresciallo in congedo – e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i due sono stati individuati e fermati mentre tentavano la fuga.