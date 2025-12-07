Reti inviolate al big match di Massafra: Taranto e Brindisi si spartiscono la posta

Né vincitori né vinti: reti inviolate nel big match della diciottesima giornata di Eccellenza.

Allo stadio ‘Italia’ di Massafra, Taranto e Brindisi chiudono sullo 0-0 una sfida dominata più dalla tattica e dall'agonismo che dallo spettacolo puro. Un punto a testa che muove la classifica ma lascia invariati i rapporti di forza tra le due compagini.

La cronaca L’avvio di gara vede un Taranto decisamente più propositivo, complice anche il fattore vento che spinge i rossoblu. L'undici di Panarelli interpreta il match con aggressività, applicando una marcatura a uomo asfissiante sui tre difensori ospiti per inaridire le fonti di gioco biancazzurre. Nonostante il possesso palla sia a tinte ioniche, il primo brivido arriva dal Brindisi: Burzio, sugli sviluppi di un corner, manca la coordinazione vincente in area. La risposta del Taranto non si fa attendere e costringe agli straordinari il portiere Antonino: l'estremo difensore adriatico è decisivo prima sul colpo di testa di Losavio (imbeccato da Corallini), poi sulle insidie portate da Loiodice, pericoloso sia direttamente da calcio d'angolo che su punizione. Il primo tempo si chiude con un altro intervento di Antonino su una conclusione dalla distanza di Di Paolantonio, sancendo la superiorità territoriale dei padroni di casa che, tuttavia, non riescono a sfondare.

La ripresa Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, ma non il ritmo, che cala vistosamente. La tecnica lascia spazio alla battaglia fisica: il centrocampo diventa un campo minato dove la priorità è vincere le seconde palle e interrompere le trame avversarie. La girandola delle sostituzioni spezzetta ulteriormente il gioco, rendendo le occasioni da gol merce rara. Fallani resta praticamente inoperoso per tutto il secondo tempo, mentre la retroguardia del Brindisi controlla senza troppi affanni i timidi tentativi di Calabria e Loiodice. L'unica vera emozione del finale porta la firma di Labianca, il cui tentativo al volo all’82’ viene murato provvidenzialmente da Benvenga.

Le reazioni Nel post-partita, il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, analizza con lucidità il pareggio, definendolo il risultato più equo per quanto visto in campo. «Nel primo tempo il Taranto ne aveva di più, aiutato anche dal vento e dalla bravura di un tecnico come Panarelli», ha ammesso Righi. «Nella ripresa, però, mister Ciullo ha letto bene la partita ristabilendo gli equilibri. È un punto giusto. Oggi la squadra ha mostrato quel carattere e quella "cattiveria" agonistica che erano mancati contro la Polimnia». Il DS chiude con un plauso alla cornice di pubblico e un rammarico: «Vedere uno stadio così partecipe è stato incredibile, ma l’assenza dei nostri tifosi si è sentita. Sarebbe stato uno spettacolo ancora più bello con loro sugli spalti. Mi auguro che entrambe le piazze possano presto abbandonare questa categoria».

Foto pagina facebook Brindisi Football Club