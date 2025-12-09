L'ASD Talenti Liberi di Ostuni debutta nell’editoria: dagli allievi agli autori, l’arte si fa libro

LA TALENTI LIBERI ANCHE IN EDICOLA!!!!!!

Talenti Liberi Arte Teatro Danza…… il nostro motto e’ dare spazio all’arte dei nostri allievi in tutte le sue forme…

La Talenti Liberi e’ una scuola dove la danza e il teatro gia’ nel lontano 2015 aprirono le “danze” alla ricerca dell’arte. Oggi con quattordici discipline in attivo la Talenti Liberi ha voluto spegnere la sua decima candelina con un fantastico regalo……

L’ ingresso in EDITORIA!!!!!!!

Non solo il giornalino trimestrale “Talenti News” ormai giunto alla 5° numero, ora anche libri scritti dai nostri allievi e docenti per dare spazio all’arte nella penna.

Sono stati pubblicati da qualche giorno più di 25 libri del nostro docente di Clownterapia Andrea Rubino. La sua arte messa a disposizione non solo per la formazione di “Nasi Rossi” ma anche nella scrittura. Nei suoi libri esprime i concetti di inclusione aggregazione, condivisione e aiuto reciproco, concetti che già mettiamo in pratica nei nostri corsi e soprattutto nei interventi che i nostri “SkiZZZati” della Clownterapia diffondono ogni giorno nelle RSA, Reparti Pediatrici Ospedalieri e Centri Disabili.

I manoscritti sono già pubblicati sulla piattaforma on line “AMAZON” sia in formato cartaceo che in formato E-Book e tradotti anche in lingua Inglese per gli amici di altri paesi esteri,

Il ricavato dalla vendita sarà destinato per le attività del progetto “Clowmiamoci” dei volontari della Clownterapia della nostra associazione.

L’opera letteraria di Andrea comprende testi che esplorano il mondo dei bambini con la scoperta della scienza spiegata ai bambini da dei bambini attraverso la collana “Scienze per Bambini” che include libri di veterinaria, anatomia, chimica psicologia, fisica etc etc, per poi passare anche ai libri di favole con le collane “Il mondo magico di Flavio”, e “I Corsari dell’inclusione” 4 libri che spiegano l’inclusione in un mondo dove siamo tutti diversi e tutti importanti.

Fra i libri che l’autore ha scritto ci sono anche testi per adulti su come programmare un robot, a cosa serve l’intelligenza Artificiale, cosa sono le criptovalute, fino ad arrivare ai manuali sulla Clownterapia nei suoi molteplici campi di applicazione come nella Pediatria, nell’ Alzheimer, nell’Oncologia, Autismo e soprattutto come combattere il fenomeno del Bullismo diffuso tra gli adolescenti. Vi invito ad acquistare i libri Talenti Liberi come idea regalo per il Natale ma soprattutto per aiutare il progetto Clowmiamoci.

Oltre ai manoscritti pubblicati da Andrea Rubino la Talenti Liberi presto inserirà nella piattaforma Amazon anche libri scritti dai nostri allievi adolescenti che raccontano storie o favole per bambini, e libri con avventure personali vissute o anche consigli di vita di adolescenti per adolescenti. Per tanto daremo spazio a chiunque adulto o adolescente che ha voglia di condividere i suoi pensieri con il mondo.

In pratica la Talenti Liberi aprirà le porte ai nuovi artisti che vorranno far giungere in tutto il mondo la loro ARTE attraverso la penna. Potete seguirci e essere aggiornati su tutte le novità cliccando “Segui” la pagina Facebook ed Instagram “Talenti Libri”.

Talenti Liberi