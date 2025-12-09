Attualità

Brindisi punta sul futuro: urbanistica e innovazione al centro del nuovo laboratorio territoriale di ANCE e Confindustria

martedì 9 dicembre 2025

Brindisi laboratorio di innovazione territoriale: la pianificazione urbanistica motore di sviluppo economico – evento promosso da ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi il giorno 11 dicembre ore 15.30 presso la sede di Confindustria Brindisi 

 

La pianificazione urbanistica come motore di sviluppo per il territorio. È questo il tema al centro dell’incontro promosso da ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi, in programma l’11 dicembre 2025 alle ore 15.30 presso la sede di Confindustria (Corso Garibaldi 53, 7° piano).

L’iniziativa inaugura un percorso periodico di confronto che le due Associazioni di categoria intendono portare avanti in modo continuativo e, ove possibile, itinerante sul territorio provinciale, così da coinvolgere tutte le aree e gli attori istituzionali e produttivi interessati.

Si tratta quindi di un primo momento di confronto che si inserisce in un momento di rinnovata attenzione sul fronte normativo: con il recente disegno di legge contenente la “delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni”, si apre infatti una nuova stagione per il settore. Un primo passo verso la revisione complessiva del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), mentre in Puglia prenderà forma anche la nuova legge urbanistica regionale.

In questo scenario di trasformazione, ANCE e Confindustria, in qualità di corpi intermedi, confermano la loro disponibilità a contribuire fattivamente al processo riformatore.

Altri articoli
BrindisiSera
Il Camper del Lavoro torna in provincia di Brindisi: 81 posti disponibili e servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei comuni
09/12/2025
Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia riparte alla volta dei comuni della provincia, portando dal 9 all’11 dicembre i servizi dei Centri per ...
BrindisiSera
Celebrato a Brindisi il 15° anniversario di costituzione Coordinamento Provinciale di Protezione civile 
09/12/2025
Si è svolta nei giorni scorsi a Brindisi una cerimonia pubblica in occasione del 15.mo anniversario di costituzione del Coordinamento ...
BrindisiSera
L'ASD Talenti Liberi di Ostuni debutta nell’editoria: dagli allievi agli autori, l’arte si fa libro
09/12/2025
LA TALENTI LIBERI ANCHE IN EDICOLA!!!!!! Talenti Liberi Arte Teatro Danza…… il nostro motto e’ dare spazio all’arte dei ...
CisterninoSera
Carola Calogiuri della ASD Lame Azzurre Brindisi convocata per la Coppa del Mondo Under 20 di Burgos
09/12/2025
Arriva un riconoscimento di grande prestigio per la ASD Lame Azzurre Brindisi dei maestri Zumbo: Carola Calogiuri è stata selezionata dal ...
Torre Santa Susan..
I Carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani: a Torre Santa Susanna un incontro che salva vite e risparmi
09/12/2025
A Torre Santa Susanna, nella mattinata del 30 novembre, l’Arma dei Carabinieri ha rinnovato il proprio impegno nella lotta alle truffe che ...
Mesagne
Lite nella villa comunale di Mesagne: giovane accoltellato e ricoverato d’urgenza
09/12/2025
Una serata di tensione ha scosso la villa comunale di Mesagne, dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito durante una violenta lite scoppiata ...
cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce