Lavoro

Il Camper del Lavoro torna in provincia di Brindisi: 81 posti disponibili e servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei comuni

martedì 9 dicembre 2025

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia riparte alla volta dei comuni della provincia, portando dal 9 all’11 dicembre i servizi dei Centri per l’Impiego a Cellino San Marco, Torre Santa Susanna e San Pietro Vernotico. L’obiettivo è chiaro: avvicinare le politiche attive del lavoro ai territori, raggiungendo anche le comunità più periferiche.

L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, offre supporto personalizzato per cittadini e imprese: orientamento professionale, assistenza nella stesura o aggiornamento del curriculum, consulenza sulle offerte di lavoro e sui percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per chi intende assumere. Un progetto che si inserisce anche nelle azioni di contrasto al caporalato, promuovendo inclusione e legalità.

Intanto, il 48° report settimanale dell’Ambito di Brindisi – disponibile online – conferma un quadro ricco di opportunità per chi cerca lavoro: 47 annunci attivi per un totale di 81 posti in diversi settori produttivi. A trainare la domanda è il comparto turismo e ristorazione, con 22 figure ricercate. Seguono il settore metalmeccanico con 14 posizioni aperte, il commercio con sette e l’edilizia, anch’essa con sette richieste.

In quarta posizione si collocano i settori sanitario e sociale, entrambi con sei figure richieste. A seguire, il comparto trasporti con tre posizioni, il tessile con due, e altre opportunità diffuse nei servizi alla persona, contabilità, elettromeccanica, amministrazione e artigianato. Presenti anche offerte nei settori alimentare, immobiliare, logistica e ulteriori ambiti produttivi.

Il report segnala inoltre proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, sempre aggiornata insieme alla sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati. Restano attivi anche i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Tutte le offerte — rivolte a uomini e donne senza distinzione — sono consultabili ogni giorno sul portale “LavoroXTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi tramite SPID. Fondamentale anche seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, così come il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli CPI, per rimanere costantemente aggiornati su annunci ed eventi.

Per qualsiasi informazione o supporto, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia nei tre Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale di Brindisi — Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni — aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con ulteriori aperture martedì pomeriggio e giovedì su appuntamento.

