Attualità

Brindisi: UNARMA sostiene la difesa personale per le donne con un workshop gratuito

mercoledì 10 dicembre 2025

Unarma Associazione Sindacale Carabinieri, tramite la Segreteria Regionale Puglia guidata da Nicola Magno, invita la cittadinanza a partecipare al workshop gratuito “Difesa Donna”, in programma domenica 21 dicembre a Brindisi. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la palestra Marinaio d’Italia, in via Marco Valerio 28.

“Partecipare al nostro progetto è importante, fatelo vostro, sentitevi parte attiva nel dar voce a un valido aiuto che gratuitamente offriamo con il workshop Difesa Donna”, afferma Unarma, che sostiene l’evento come parte del proprio impegno sociale e di vicinanza al territorio.

Giunto alla sua quinta edizione in Puglia, il workshop rappresenta un appuntamento dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, attraverso attività pratiche e momenti formativi. Un team multidisciplinare di professionisti metterà a disposizione competenze e strumenti utili per accrescere la consapevolezza individuale e fornire nozioni di protezione personale femminile.

L’iniziativa è aperta a tutte e non richiede alcuna esperienza pregressa. Un’opportunità concreta per apprendere tecniche di autodifesa, sviluppare maggiore sicurezza e partecipare a un momento di condivisione e sensibilizzazione, sostenuto da realtà che operano quotidianamente a tutela della comunità.

cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

