Brindisi: UNARMA sostiene la difesa personale per le donne con un workshop gratuito

Unarma Associazione Sindacale Carabinieri, tramite la Segreteria Regionale Puglia guidata da Nicola Magno, invita la cittadinanza a partecipare al workshop gratuito “Difesa Donna”, in programma domenica 21 dicembre a Brindisi. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la palestra Marinaio d’Italia, in via Marco Valerio 28.

“Partecipare al nostro progetto è importante, fatelo vostro, sentitevi parte attiva nel dar voce a un valido aiuto che gratuitamente offriamo con il workshop Difesa Donna”, afferma Unarma, che sostiene l’evento come parte del proprio impegno sociale e di vicinanza al territorio.

Giunto alla sua quinta edizione in Puglia, il workshop rappresenta un appuntamento dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, attraverso attività pratiche e momenti formativi. Un team multidisciplinare di professionisti metterà a disposizione competenze e strumenti utili per accrescere la consapevolezza individuale e fornire nozioni di protezione personale femminile.

L’iniziativa è aperta a tutte e non richiede alcuna esperienza pregressa. Un’opportunità concreta per apprendere tecniche di autodifesa, sviluppare maggiore sicurezza e partecipare a un momento di condivisione e sensibilizzazione, sostenuto da realtà che operano quotidianamente a tutela della comunità.