Politica

Hiv, D’Attis rilancia: “Ruolo del Terzo Settore decisivo”. Nuova proposta di legge con fondi strutturali dal 2026

giovedì 11 dicembre 2025

“Terzo Settore essenziale nella lotta a Hiv. In mia pdl rafforzato ruolo”

“Ho depositato oggi il nuovo testo della proposta di legge in materia di lotta all’HIV, all’AIDS, all’HPV e alle infezioni e malattie a trasmissione sessuale, opportunamente rivisto in diversi punti, in particolare nella parte relativa allo stanziamento dei fondi, che non sarà più su base triennale ma decorrerà dal 2026 senza una scadenza prefissata”.

Lo ha detto Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge A.C. 218, nel corso della conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV: il valore del Terzo Settore e la qualità della cura”, organizzata alla Camera su iniziativa del deputato Gian Antonio Girelli e promossa da HIV Outcomes Italia con il supporto della Fondazione The Bridge.

“Sono fermamente convinto della straordinaria importanza che gli ETS rivestono negli interventi di prevenzione della salute, nel contributo alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del settore e nell’attenzione ai bisogni delle popolazioni particolarmente vulnerabili. Nel nuovo testo, infatti, che non introduce novità radicali ma consolida l’impianto esistente, vengono mantenuti e rafforzati tutti gli elementi relativi al ruolo del Terzo Settore. È doveroso riconoscerlo: siamo affidati alla scienza, ai clinici, ai medici e ai ricercatori nella lotta al virus, ma la funzione di supporto del Terzo Settore è insostituibile; nemmeno lo Stato, per quanto possa investire risorse in legge di bilancio, potrebbe sostituirne l’azione capillare e concreta”.

“Mi auguro che a febbraio l’Aula di Montecitorio possa esaminare in prima lettura il testo della proposta, nella sua versione aggiornata, e che esso risulti completamente coperto dal punto di vista finanziario. L’auspicio, soprattutto, è che il provvedimento possa procedere speditamente”, ha concluso.

Altri articoli
FasanoSera
Ragazzo travolto in bici sulla Fasano–Savelletri: paura al tramonto sulla provinciale
11/12/2025
FASANO – Si è sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, quando un giovane ciclista è stato investito mentre percorreva ...
OstuniSera
Ostuni annuncia il passaggio a PayTourist: dal 2026 cambia la gestione dell’imposta di soggiorno
10/12/2025
Il Comune di Ostuni rende noto che, dal 1° gennaio 2026, la gestione dell’Imposta di soggiorno sarà affidata alla piattaforma ...
BrindisiSera
Arianna Fischetto, 9 anni, porta Brindisi sul podio mondiale: è Vice Campionessa al World Championship WDO 2025
10/12/2025
Brilla il talento brindisino al Campionato del Mondo WDO 2025, andato in scena il 6 e 7 dicembre al Teatro Salone Margherita di Napoli. Arianna ...
BrindisiSera
Auto in fiamme nella notte a Cellino San Marco: indagini in corso sull’origine dolosa
10/12/2025
CELLINO SAN MARCO – Momenti di forte apprensione nella notte tra il 9 e il 10 dicembre a Cellino San Marco, quando una Fiat 500 parcheggiata in ...
BrindisiSera
Valtur Brindisi presenta il “Christmas camp 2025”
10/12/2025
La società Valtur Brindisi è lieta di annunciare l’organizzazione del “Christmas camp 2025”, appuntamento di sport e ...
BrindisiSera
San Vito dei Normanni si prepara a vivere la magia della 2ª edizione di “San Vito… come d’incanto” - 10 dicembre 2025 – Piazza Leonardo Leo
10/12/2025
San Vito dei Normanni torna a trasformarsi in un luogo di pura meraviglia con la 2ª edizione di “San Vito… come ...
cultura
Brindisi, il Mediaporto premiato tra le eccellenze culturali italiane al Liber Libri 2025
Il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi è stato insignito di uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce