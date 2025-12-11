Hiv, D’Attis rilancia: “Ruolo del Terzo Settore decisivo”. Nuova proposta di legge con fondi strutturali dal 2026

“Terzo Settore essenziale nella lotta a Hiv. In mia pdl rafforzato ruolo”

“Ho depositato oggi il nuovo testo della proposta di legge in materia di lotta all’HIV, all’AIDS, all’HPV e alle infezioni e malattie a trasmissione sessuale, opportunamente rivisto in diversi punti, in particolare nella parte relativa allo stanziamento dei fondi, che non sarà più su base triennale ma decorrerà dal 2026 senza una scadenza prefissata”.

Lo ha detto Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge A.C. 218, nel corso della conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV: il valore del Terzo Settore e la qualità della cura”, organizzata alla Camera su iniziativa del deputato Gian Antonio Girelli e promossa da HIV Outcomes Italia con il supporto della Fondazione The Bridge.

“Sono fermamente convinto della straordinaria importanza che gli ETS rivestono negli interventi di prevenzione della salute, nel contributo alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del settore e nell’attenzione ai bisogni delle popolazioni particolarmente vulnerabili. Nel nuovo testo, infatti, che non introduce novità radicali ma consolida l’impianto esistente, vengono mantenuti e rafforzati tutti gli elementi relativi al ruolo del Terzo Settore. È doveroso riconoscerlo: siamo affidati alla scienza, ai clinici, ai medici e ai ricercatori nella lotta al virus, ma la funzione di supporto del Terzo Settore è insostituibile; nemmeno lo Stato, per quanto possa investire risorse in legge di bilancio, potrebbe sostituirne l’azione capillare e concreta”.

“Mi auguro che a febbraio l’Aula di Montecitorio possa esaminare in prima lettura il testo della proposta, nella sua versione aggiornata, e che esso risulti completamente coperto dal punto di vista finanziario. L’auspicio, soprattutto, è che il provvedimento possa procedere speditamente”, ha concluso.