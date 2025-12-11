Eventi

Verso la fase 2 del Mediaporto di Brindisi: un talk pubblico per costruire insieme il futuro del centro culturale

giovedì 11 dicembre 2025

La Provincia di Brindisi promuove un importante momento di confronto dedicato al futuro del Mediaporto di Brindisi, nell’ambito dell’Avviso regionale “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali”, Azione 8.7 – PR Puglia 2021–2027.

L’incontro, dal titolo “La matrice del porto in un progetto culturale inclusivo e innovativo”, si terrà domani venerdì 12 dicembre alle ore 17 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente f.f. Giuseppe Ventrella che porterà il suo saluto istituzionale e sottolineerà l’importanza strategica di questa nuova fase per la crescita culturale e identitaria del territorio.

L’evento rappresenta l’avvio di un percorso partecipato, rivolto a:

 • istituzioni del Terzo Settore

 • scuole

 • imprese culturali e creative

 • organizzazioni sociali e culturali

 • nuove cittadinanze

 • attori economici e culturali del Porto

 • fruitori della Biblioteca e della comunità locale

Obiettivo del percorso è giungere alla definizione di un protocollo di collaborazione e di una vision condivisa per il nuovo Mediaporto, immaginato non solo come luogo di lettura e studio, ma come un centro culturale innovativo, inclusivo e generatore di relazioni, competenze e nuove economie.

Il porto come matrice identitaria e culturale della città diventa il filo conduttore del progetto: un riferimento simbolico capace di ispirare un modello di spazio pubblico aperto, accogliente e orientato al futuro.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutte le realtà interessate.

Il futuro del Mediaporto comincia insieme! 

 

