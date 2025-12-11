Allarme SAPPE ignorato: nel carcere di Lecce due suicidi in pochi giorni e personale allo stremo

CARCERE DI LECCE IN GRANDE DIFFICOLTA’, DUE SUICIDI IN POCHI GIORNI , TRA IL SILENZIO DI TUTTE LE AUTORITA’ A CUI CI SIAMO RIVOLTI

Quando un detenuto arriva a togliersi la vita nella propria stanza è una sconfitta per tutti che dovrebbe farci riflettere ed eventualmente intervenire, invece NULLA.

Eppure nei giorni scorsi il SAPPE, , sindacato autonomo polizia penitenziaria, inviò un accorata lettera alle massime autorità politiche ed amministrative del territorio per chiedere un aiuto per il carcere di Lecce che sta vivendo il momento più drammatico e critico della sua storia, a causa del sovraffollamento dei detenuti che ha superato i 1400 ristretti, di cui molti violenti e prepotenti, a fronte di meno di 800 posti , a cui si contrappone una gravissima carenza di poliziotti penitenziari senza eguali nella nostra nazione.

Il SAPPE è ben cosciente che le questioni del carcere di Lecce le deve risolvere il DAP, però ci aspettavamo un aiuto soprattutto da chi poi in pubblico versa lacrime di coccodrillo.

Purtroppo ora si contano due suicidi in così poco tempo e non più possibile più far finta di nulla, per cui invitiamo tutti quelli che possono intervenire ad alzare la voce.

L’ultimo in data odierna poche ore fa, in cui un detenuto di origini baresi ristretto al reparto precauzionale in carcere per una serie di reati, ha deciso di farla finita impiccandosi al cancello della camera con una rudimentale corda ricavata dalle lenzuola.

Tutto ciò mentre l’altro compagno di stanza dormiva, e con un poliziotto addetto all’intera sezione da solo, invece delle due unità necessarie per gestire dei detenuti così particolari.

Nonostante fosse solo il poliziotto appena accortosi del fatto ha chiesto immediatamente aiuto al collega addetto alla sezione adiacente che è subito intervenuto praticando tutte le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari che non hanno sortito alcun effetto.

Ancora una volta siamo stati facili profeti nel rappresentare che l’inadeguatezza delle piante organiche dettate dal DAP che prevedono n.646 poliziotti per gestire 800 max 900 detenuti, mentre allo stato per 1400 ristretti risultano amministrate circa 570 unità da cui depennare le decine e decine di poliziotti a disposizione dell’ospedale militare poichè non c’è la fanno più a sostenere i ritmi impressionanti per 12 ore ed oltre al giorno; i tantissimi poliziotti che si stanno pensionando; il reparto delle traduzioni che accompagna i detenuti nei tribunali, ospedali, in altre carceri per trasferimento(anch’esso in forte carenza), nonché tutte le altre unità che devono consentire il corretto funzionamento dei servizi, per cui alla fine il personale che deve gestire i 1400 detenuti si riduce a numeri risicati e preoccupanti.

Il SAPPE non può più accettare la politica del DAP per cui carceri che hanno la metà dei detenuti di Lecce abbiano circa le stesse unità(Catanzaro 650 detenuti, 470 poliziotti in organico).

Ormai i poliziotti in servizio presso il carcere di Lecce sono costretti, come si diceva prima, a turni di 12 ore ed oltre(con poche ore di riposo) in cui sono costretti a gestire da soli qualche centinaio di detenuti a testa , soprattutto nelle ore serali, in cui il penitenziario verrebbe ulteriormente sguarnito dagli invii “non sempre urgenti” di detenuti presso le strutture sanitarie.

Abbiamo rappresentato che grazie a ciò nel carcere di Lecce in alcuni momenti della sera, sarebbe rimasto un numero insufficiente di poliziotti per gestire 1400 detenuti, e per far fronte al via vai di droni che portano materiale proibito( droga e telefonini) all’interno del carcere, per cui nonostante i tantissimi sequestri non si riesce a ridurre od azzerare questo ignobile traffico.

Abbiamo poi chiesto una maggiore responsabilità da parte dell’ASL nel gestire la sanità all’interno del carcere, al fine di far uscire solo i detenuti che effettivamente necessitano di cure urgenti, anche per limitare al massimo il pericolo per i cittadini che frequentano tali strutture; tutti ricordano l’evasione del pericoloso “triglietta” dall’ospedale “FAZZI” con civili rimasti feriti.

La lettera inviata al Prefetto di Lecce è stata inoltrata oltrechè alla sindaca del capoluogo leccese, eppoi anche a tutti i parlamentari nazionali e regionali eletti nella provincia salentina, con analoga preghiera di intervento in maniera “bipartisan” poiché la situazione di Lecce era e rimane drammatica sotto tutti i punti di vista NON HA OTTENUTO ALCUNA RISPOSTA; come pure a causa di ciò non viene rispettata la dignità della stragrande maggioranza dei detenuti a cui vengono negati i diritti minimi previsti dall’art.27 della costituzione italiana, con danni alle casse dello stato, per i risarcimenti ai detenuti poiché non hanno lo spazio vitale previsto dalla CEDU.