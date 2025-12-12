Brindisi, raccolta differenziata: via libera alle mini "isole ecologiche presidiate" proposte dell'assessore Antonucci

Antonucci: “Un passo avanti verso una città più attenta e sostenibile”

La Giunta comunale di Brindisi ha dato il via libera alla realizzazione di due mini isole ecologiche presidiate, su proposta dell’assessora all’Ambiente Livia Antonucci. Saranno spazi ordinati e facilmente riconoscibili, seguiti da personale Teknoservice, pensati per rendere la raccolta differenziata ancora più semplice e rispettosa dell’ambiente.

Ogni area, ampia cinque metri per sedici, sarà delimitata da una recinzione modulare in lamiera stirata alta 2,25 metri, studiata per garantire decoro e una naturale schermatura visiva. All’interno troverà posto anche un box prefabbricato destinato all’operatore incaricato di presidiare la struttura, oltre ai contenitori dedicati alle diverse frazioni di rifiuto: quattordici cassonetti da 1.100 litri e dieci da 360 litri.

Le mini isole saranno inoltre dotate di un sistema di videosorveglianza, così da tutelare gli spazi da eventuali atti vandalici e assicurare ordine e continuità del servizio. Le due postazioni sorgeranno in via Spalato e in viale Inghilterra, nel cuore del rione Bozzano.

“È una delle iniziative che stiamo mettendo in campo – spiega l’assessora Livia Antonucci – grazie alle risorse assegnate dalla Regione Puglia per migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Il piano prevede queste nuove mini isole presidiate, l’installazione dei nuovi cestoni già posizionati e una campagna di sensibilizzazione che si affiancherà a quella di Teknoservice. È uno sforzo importante, che potrà dare risultati concreti con la collaborazione di tutta la città”.

Un passo in più, dunque, verso una Brindisi più consapevole, ordinata e vicina all’ambiente.