Fasano accende i talenti locali: il Festival Fermenti 2025 si rinnova e porta Riccardo Onori al CiaiaLab

Fasano: tutto pronto per la quarta edizione di «Fermenti 2025 - Musica a km zero - Special edition», il festival dedicato ai talenti musicali del territorio. Un unicum nel panorama dei festival italiani

Ospite d’onore lo storico chitarrista di Jovanotti, Riccardo Onori, che accompagnerà un gruppo di giovani talenti musicali emergenti in un percorso di masterclass, workshop, prove e performance live aperta al pubblico. Sul palco quattro proposte musicali emergenti di qualità

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival Fermenti si conferma come uno dei punti di riferimento più attenti e sensibili alle istanze musicali emergenti del territorio. L’evento è promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, diretto da Pier Francesco Palmariggi, con Generazione F, ed è co-organizzato da Officine Musicali con la direzione artistica del M° Antonio Di Lorenzo, noto batterista, compositore e collezionista di batterie vintage.

Sarà il Laboratorio Urbano “CiaiaLab” in Corso Vittorio Emanuele, 76 a Fasano (Br), ad accogliere mercoledì 17 dicembre 2025 Fermenti. Lo slogan che da sempre ne definisce l’anima – “Musica a Km Zero” – riassume perfettamente lo spirito con cui, anno dopo anno, il festival sostiene e valorizza la creatività locale, puntando su mobilità, flessibilità e poliedricità come motori di crescita artistica e culturale.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, “Fermenti” rinnova la propria missione: valorizzare i giovani del territorio (con almeno un prodotto musicale pubblicato) che stanno maturando un percorso artistico solido e ambizioso, offrendo loro palcoscenici, contesti e occasioni di confronto capaci di far emergere la qualità delle proposte musicali emergenti.

Per il 2025, Fermenti sceglie di evolversi con una special edition, rispecchiando le trasformazioni del panorama musicale contemporaneo. Abbandonando la formula tradizionale della semplice rassegna di concerti, il festival assume una veste camaleontica e laboratoriale, diventando una giornata intera “work in progress” dedicata agli artisti “a km zero” del territorio, che presenteranno i propri nuovi progetti discografici.

Nel mondo musicale di oggi, la visione del “concept album” come opera unitaria lascia sempre più spazio alla pubblicazione di brani singoli, accompagnati da videoclip e artwork digitali. Fermenti accoglie questa evoluzione, creando un’occasione concreta di confronto, crescita e sperimentazione.

Ospite d’onore di questa edizione sarà Riccardo Onori – chitarrista, produttore e autentica mente musicale di livello mondiale. Storico chitarrista di Jovanotti e cardine della sua band, attualmente nella formazione di Tananai, Onori ha condiviso il palco e lo studio con artisti internazionali e nazionali del calibro di Robbie Williams, Enrico Rava, Stefano Bollani e il progetto Doni Doni, confermandosi una delle figure più versatili della scena musicale.

Durante il festival, Onori metterà la propria esperienza al servizio delle band emergenti e dei giovani talenti, guidandoli in un percorso di masterclass (dalle ore 11,30), workshop, prove e performance live. L’iscrizione al workshop è gratuita e avrà inizio alle ore 11.00 del 17 dicembre, fino ad un massimo di 15 partecipanti, contattando direttamente Officine Musicali e il direttore artistico M° Antonio Di Lorenzo (tel.: +39 347 487 3725).

Il culmine della giornata sarà un concerto unico, dove gli artisti selezionati si esibiranno individualmente e in collaborazione con Onori e altri professionisti del panorama musicale italiano, come il bassista Dado Penta, il multitastierista Vince Abbracciante e altri session man di rilievo. La performance live sarà aperta al pubblico gratuitamente mercoledì 17 dicembre, dalle ore 19.30, presso il CiaiaLab – Laboratorio Urbano di Fasano.

Anche quest’anno verranno presentate quattro novità discografiche di grande interesse: si comincerà con le performance di Fabio Boggia e FireFlash, un dinamico duo formato da due fratelli che percorrono via autonome che i incrociano in alcuni momenti e si separano per creare delle suggestioni sonore care ai White Stripes e altre originali formazioni Indie.

A seguire Anulare, al secolo Matteo Patrone, un giovane e originalissimo cantautore che percorre delle linee interessanti che si innestano nella cantautorialità moderna, con una cifra stilistica interessantissima.

Cristina Cafiero è una cantautrice partenopea che ha pubblicato un disco fantastico dove all’interno c’è tutta Napoli, il Sud, Pino Daniele (bello il suo omaggio dedicato a Pino!), e presenterà a Fermenti la sua ultima meravigliosa produzione.

Chiude la sessione live il grande ritorno di Vito Carrone, cantautore in bilico tra il blues, la psichedelia e la musica cantautorale della migliore specie internazionale e italiana; echi di Pink Floyd, Muddy Waters, Paolo Nutini, Tom Waits, Battisti e tanti altri nei solchi delle sue canzoni.

La formula adottata quest’anno dal Festival fermenti rappresenta un unicum nel panorama dei festival italiani: un’occasione irripetibile per i giovani musicisti di confrontarsi direttamente con figure di spicco del mondo della produzione musicale, condividendo idee, tecniche e visioni in un contesto autenticamente creativo.

Il Festival Fermenti 2025 sarà una giornata di musica, formazione e sperimentazione, dove la “musica a km zero” incontra l’esperienza e il respiro internazionale. Un laboratorio sonoro aperto, in continua trasformazione, proprio come la musica

Info: www.comune.fasano.br.it, IG: @generazione_F e @officinemuscialifasano

Ingresso gratuito, CiaiaLab, Laboratorio Urbano, Corso Vittorio Emanuele 76, Fasano (BR).