Attualità

Mesagne capitale delle eccellenze: oltre mille presenze al Galà del vino e dell’olio, 106 etichette pugliesi al top nazionale

domenica 14 dicembre 2025

MESAGNE – Numeri da record, contenuti di alto profilo e una partecipazione senza precedenti: si è chiusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2025 del Galà delle Eccellenze Vinicole e degli Oli EVO di Puglia, andata in scena venerdì 12 dicembre nella prestigiosa cornice di Tenuta Moreno, a Mesagne.

Oltre 1.000 visitatori hanno animato l’intera giornata, trasformando l’evento in uno dei momenti più significativi dell’anno per il comparto enogastronomico regionale. Imprenditori del vino e dell’olio, sommelier, operatori della comunicazione, wine lover e appassionati hanno preso parte a un appuntamento che si conferma il principale evento pugliese dedicato alla qualità vitivinicola e olivicola, con uno sguardo autorevole rivolto al panorama nazionale.

A guidare i diversi momenti del Galà la conduzione del giornalista RAI Gianluca Semprini, capace di valorizzare i contenuti istituzionali, culturali e celebrativi della manifestazione. Un traguardo storico per il vino pugliese Il momento clou del pomeriggio ha segnato un risultato senza precedenti: 106 vini pugliesi hanno superato la soglia dei 90 punti, ottenendo il riconoscimento di Eccellenza nella Guida AIS Vitae 2026. Un dato che racconta la crescita qualitativa dell’intero comparto regionale, frutto di un rigoroso lavoro di degustazione alla cieca coordinato da Giuseppe Baldassarre, con il contributo delle commissioni di sommelier AIS.

 «È stato riconosciuto il lavoro dei produttori di tutta la Puglia, dal Gargano al Salento. Mai la nostra regione era arrivata così in alto», ha sottolineato Giacomo D’Ambruoso, presidente di AIS Puglia, sintetizzando il valore di un risultato diffuso e trasversale. La Puglia sotto i riflettori nazionali A confermare la centralità dell’appuntamento, la presenza dei vertici di AIS Italia: il presidente Sandro Camilli, insieme a Camillo Privitera e Marco Rezzano.

«Questo evento dimostra che la Puglia sta facendo sistema, con le istituzioni, i produttori e un pubblico sempre più consapevole», ha evidenziato Camilli, rimarcando il ruolo della regione come laboratorio avanzato di qualità e cultura enogastronomica. L’olio EVO protagonista al mattino La mattinata è stata dedicata all’olio extravergine di oliva con il convegno “I linguaggi dell’Olio EVO”, realizzato in collaborazione con AIS Italia e caratterizzato da una partecipazione attenta e qualificata.

 Tra gli interventi più apprezzati quello di Luigi Caricato, giornalista e fondatore di Olio Officina, che ha offerto una riflessione sul rinnovamento del racconto dell’olio e sul suo valore culturale. «La qualità dell’olio EVO pugliese è cresciuta in modo significativo.

 Ora spetta a noi sommelier il compito di comunicarne le qualità», ha dichiarato Rocco Caliandro, delegato AIS Brindisi e responsabile del progetto Olio EVO di AIS Puglia.

  Una giornata, un racconto unitario Il Galà ha accompagnato il pubblico per l’intera giornata: al mattino le Eccellenze degli Oli EVO di Puglia, con degustazioni e abbinamenti gastronomici firmati da chef di rilievo regionale; nel pomeriggio la proclamazione delle Eccellenze Vinicole 2026, momento culminante di un evento capace di raccontare in modo coerente l’identità produttiva del territorio.

 Un successo che rafforza il “sistema Puglia” Con numeri record e contenuti di alto livello, il Galà delle Eccellenze 2025 rafforza la missione di AIS Puglia: valorizzare i produttori, formare una comunità consapevole e costruire un racconto moderno e autorevole dell’enogastronomia regionale.

Un percorso sostenuto anche dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, che ha riconosciuto nell’evento uno strumento strategico per la promozione del patrimonio agroalimentare pugliese a livello nazionale.

