L’Aurora Brindisi passa a Calimera, ma la prestazione ancora non convince.

lunedì 15 dicembre 2025

L’Aurora Brindisi torna dalla trasferta sul campo della Next Gen Melendugno con una vittoria per 3-0 (25-10, 25-17, 25-22) nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie C femminile, girone B. Un successo pieno che muove la classifica, ma che lascia sensazioni contrastanti per l’andamento della gara.

Le brindisine partono forte, imponendo fin da subito ritmo e qualità nel primo set, chiuso senza difficoltà.

Nella seconda frazione l’Aurora mantiene il controllo, pur con qualche passaggio a vuoto che consente alle giovani avversarie di restare in partita.

Ma è nel terzo set che emergono maggiormente le difficoltà: calano intensità e lucidità, Melendugno prende fiducia e la gara si fa più combattuta, prima dello strappo decisivo che consegna il match alle biancazzurre.

Un copione già visto in altre occasioni stagionali: partenze convincenti seguite da fasi di discontinuità che tengono in vita avversarie sulla carta inferiori e impediscono alla squadra di esprimere con continuità il proprio potenziale.

Al termine della gara, il Vicepresidente De Leonardis ha sottolineato come la vittoria non possa bastare a mascherare le difficoltà del momento: la squadra è apparsa lontana dalla propria identità di gioco e servirà recuperare condizione, equilibrio e soprattutto continuità per uscire da una fase complessa della stagione.

Il campionato, ora, entra in un momento cruciale. Il prossimo turno vedrà l’Aurora tornare al Pala Zumbo contro Monopoli, formazione ancora a zero punti, prima di due snodi fondamentali del girone di andata: la trasferta di Trepuzzi, scontro diretto per le posizioni che valgono l’accesso alla Coppa Puglia, e la sfida con San Cassiano, seconda forza del campionato e seria candidata al salto di categoria.

Gare che andranno oltre il risultato immediato e serviranno a misurare maturità, personalità e reale capacità della squadra di gestire i momenti decisivi. Il campionato sta per giungere al giro di boa e il margine di errore si assottiglia; le prossime settimane saranno decisive per delineare con maggiore chiarezza il percorso dell’Aurora Brindisi.

 

 

 

 

 

 

