La Olio Pantaleo Fasano batte la Nuvolì AltaFratte Padova dinanzi al pubblico di casa.

La Olio Pantaleo Fasano si conferma ammazza grandi battendo al Pala Vigna Marina di Fasano la Nuvolì AltaFratte Padova. Dopo Brescia un'altra vittima illustre per le ragazze di coach Paolo Totero che con questa vittoria allungano in classifica tenendo a tiro la quinta posizione distante solo 4 punti. Una vittoria cercata con molta determinazione dalle fasanesi che approcciano bene alla gara passando subito in vantaggio salvo poi controllare agevolmente il set (25-17). Le ospiti però tornano subito in auge con un atteggiamento completamente cambiato e senza troppa fatica pareggiano i conti della gara. Muzi e compagne accusano il colpo ma nel terzo set le fasanesi tornano a giocare con molta determinazione. Tra break e contro-break il set arriva sino al 20 pari. Qui la grinta delle padrone di casa fa la differenza sulle ospiti che sono costrette a cedere il passo alle fasanesi. Vantaggio set che fa arrabbiare le padovane che ricordandosi di essere le seconde della classe spingono sull’acceleratore scavando subito un solco incolmabile e portando la gara sul 2-2. Come nella gara di andata si arriva al tie-break finale con le fasanesi che partono subito bene chiudendo il cambio campo sul 8-4. Ma le tigri padovane riagguantano il set sul 9-9. Le fasanesi trascinate da un ottima Piia Korhonen (MVP della gara) mettono a segno i punti decisivi che chiudono la gara.

"Abbiamo disputato un ottima gara portando a casa un risultato importante grazie ad una grande voglia di vincere più che la nostra qualità tecnica. Padova grande squadra ma noi abbiamo disputato una gara senza paura e con molta determinazione su ogni palla. Oggi abbiamo dimostrato che quando abbiamo l'atteggiamento giusto possiamo essere incisive contro qualsiasi squadra. ". (Korhonen)

Prestazione eccelsa delle gialloblù fasanesi che hanno saputo esprimere un collettivo di grande livello come dimostrano i numeri del tabellino finale di gara. Di rilievo la prestazione di Federica Piacentini e Laura Franceschini (centrali) ma notevole il lavoro in attacco messo in opera da Claudia Provaroni e Candela Salinas (schiacciatrici) il tutto sotto l’attenta regia di Margherita Muzi e la difesa inossidabile di Federica Vittorio.

“Sono veramente molto soddisfatto della prestazione delle mie ragazze – afferma coach Paolo Totero – contro un avversario molto importante che guarda la classifica dall’alto. Credo che questa squadra abbia un potenziale altissimo e abbiamo solo bisogno di sbloccarci e tirare fuori una prestazione come quella di oggi contro un avversario importante. Grande reazione durante la partita anche nei momenti difficili dove non ci siamo fatti trascinare dalla paura ma abbiamo reagito bene portando a casa due punti meritati”.

Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvoli' Altafratte Padova 3-2

(25-15 17-25 25-22 17-25 15-13)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 3, Salinas 13, Piacentini 10, Korhonen 24, Provaroni 10, Franceschini 11, Vittorio (L), Soleti 1, Negro 1, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

Nuvoli' Altafratte Padova: Fiorio 18, Catania 11, Stocco 6, Esposito 20, Bovo 6, Mazzon, Maggipinto (L), Hanle 13, Sposetti Perissinot 1, Esposito, Moroni, Bozzoli, Romanin, Pedrolli (L). All. Sinibaldi.

Arbitri: Galteri, Proietti.

NOTE - Durata set: 23', 25', 30', 30', 19'; Tot: 127'.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Fasano)

Top scorers: Korhonen P. (24) Esposito L. (20) Fiorio C. (18)

Top servers: Franceschini L. (4) Stocco M. (2)

Top blockers: Provaroni C. (4) Stocco M. (2) Esposito L. (2)

Risultati:

Trasporti Bressan Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (26-28, 25-20, 25-22, 21-25, 16-14); Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Volley Modena 3-1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-23); Clai Imola Volley - Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (22-25, 17-25, 19-25); Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvolì Altafratte Padova 3-2 (25-15, 17-25, 25-22, 17-25, 15-13) Panbiscò Leonessa Altamura - Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-23, 25-22, 20-25, 21-25, 16-18 )

Classifica

Cda Volley Talmassons Fvg 35, Valsabbina Millenium Brescia 28, Nuvolì Altafratte Padova 28, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Clai Imola Volley 16, Olio Pantaleo Volley Fasano 15, Panbiscò Leonessa Altamura 14, Trasporti Bressan Offanengo 13, Volley Modena 5.