Cervello, ricerca e cura: il Perrino di Brindisi entra nell’élite nazionale di Neurologia e Neurochirurgia

La sanità brindisina conquista un riconoscimento di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Le Unità operative complesse di Neurologia e Neurochirurgia dell’ospedale “Antonio Perrino” si collocano tra le strutture di livello “molto alto” nel Programma Nazionale Esiti (PNE) 2024, pubblicato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), per l’area del sistema nervoso.

Un risultato che certifica, dati alla mano, la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e che rafforza il ruolo del Perrino come punto di riferimento regionale e nazionale per la diagnosi e la cura delle patologie neurologiche e neurochirurgiche. Il PNE rappresenta il principale strumento pubblico di valutazione delle performance ospedaliere in Italia e misura l’efficacia, la sicurezza e l’appropriatezza dei percorsi di cura.

Alla base del riconoscimento vi sono l’impegno quotidiano delle équipe sanitarie, l’uso di tecnologie avanzate e un modello assistenziale sempre più centrato sul paziente. Le due Unità operative sono guidate rispettivamente da Augusto Maria Rini per la Neurologia e Francesco Romeo per la Neurochirurgia.

Neurologia: assistenza completa, ricerca e innovazione

La Uoc di Neurologia del Perrino dispone di 6 posti letto di Stroke Unit e 26 di degenza ordinaria ed è da anni impegnata non solo nell’emergenza-urgenza, come il trattamento dell’ictus ischemico con terapie tempo-dipendenti, ma anche nella presa in carico globale dei pazienti affetti da patologie neurologiche croniche e delle loro famiglie.

Negli ultimi anni l’unità ha integrato nuove terapie ad alta efficacia, in particolare per malattie infiammatorie come la sclerosi multipla, la miastenia gravis e altre patologie del sistema nervoso periferico. Un’evoluzione resa possibile anche grazie a progetti finanziati da enti privati, Regione Puglia e Ministero, che hanno permesso di valorizzare figure fondamentali come i caregiver e di ampliare l’assistenza ai pazienti con patologie rare, disturbi del movimento e cefalee.

Accanto all’attività clinica, la Neurologia del Perrino è coinvolta in protocolli di ricerca su sclerosi multipla, Parkinson ed epilessia, offrendo ai pazienti eleggibili l’accesso a terapie sperimentali direttamente sul territorio.

Un obiettivo strategico è la riduzione della mobilità passiva verso altri centri. In quest’ottica si inserisce l’implementazione della Deep Brain Stimulation (Dbs) per il trattamento del Parkinson e dei disturbi del movimento, avviata proprio a Brindisi nel 2017 e oggi tra le più attive nel Centro-Sud Italia. Fondamentali anche le collaborazioni multidisciplinari, dalla storica sinergia con la Neurochirurgia a quella più recente con l’Ematologia per il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche nella sclerosi multipla, fino al lavoro con le associazioni dei pazienti.

L’offerta si completa con attività di rilievo nei disturbi della memoria e delle demenze, nelle malattie neuromuscolari, nelle cefalee e nell’epilessia, oltre a un’intensa attività di neurofisiopatologia. Il potenziamento dell’organico medico ha inoltre consentito l’avvio del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica, dedicato alla neuroriabilitazione ad alta intensità per gravi cerebrolesioni acquisite.

Neurochirurgia: più interventi, meno “viaggi della speranza”

Anche la Uoc di Neurochirurgia, diretta da Francesco Romeo, si distingue a livello nazionale, in particolare nei settori della Neurochirurgia oncologica e della Neurochirurgia funzionale. I volumi assistenziali sono in costante crescita, segno concreto di una maggiore capacità di risposta del territorio.

Nel solo 2024 sono stati trattati 41 tumori cerebrali, pari al 13,6% di tutti gli interventi neurochirurgici eseguiti al Perrino, contro i 26 casi del 2019 (8,7%). Numeri significativi se si considera che i tumori cerebrali rappresentano circa l’1% di tutte le neoplasie. Un incremento che si traduce in meno migrazioni sanitarie e in una presa in carico più vicina ai pazienti e alle loro famiglie.

La Neurochirurgia oncologica opera all’interno di un team multidisciplinare che coinvolge anatomopatologi, neuroradiologi, oncologi, radioterapisti e fisiatri. A questo si aggiunge il progetto di Psico-oncologia in corsia, che garantisce il supporto psicologico ai pazienti oncologici e ai loro familiari, una realtà ancora rara nel panorama nazionale.

Sul fronte della Neurochirurgia funzionale, il Perrino è centro di riferimento regionale per il trattamento chirurgico del Parkinson con Dbs: dal 2017 sono stati trattati 80 pazienti, in stretta collaborazione con la Neurologia. Da alcuni anni è attivo anche il trattamento del dolore cronico attraverso tecniche di stimolazione spinale peridurale, applicate in diverse patologie neurologiche.

Il riconoscimento di Agenas non è solo un attestato di qualità, ma la conferma di un percorso costruito nel tempo, che fa della sanità pubblica brindisina un modello di competenza, integrazione e innovazione al servizio dei cittadini.