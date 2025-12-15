Lavoro, pubblicato il 49° Report “LavoroXTe”: 90 posti disponibili in provincia di Brindisi

È online il 49° Report settimanale 2025 “LavoroXTe”, curato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa l’andamento del mercato del lavoro locale e raccoglie tutte le offerte attive gestite dai Centri per l’Impiego della provincia.

Il report segnala complessivamente 54 annunci di lavoro, per un totale di 90 posti disponibili nei diversi settori produttivi del territorio. A trainare la domanda occupazionale è ancora una volta il comparto turismo e ristorazione, con 23 figure ricercate. Seguono il settore metalmeccanico con 14 posizioni aperte, il commercio con 10 opportunità e l’edilizia con 8 figure richieste.

Buona anche la richiesta nei settori sociale e sanità, entrambi con 6 posizioni aperte, mentre il comparto trasporti registra 3 opportunità. Completano il quadro diverse offerte nei settori tessile, servizi alla persona, impiantistica elettrica, contabile, elettromeccanico, amministrativo, artigianato e alimentare, ciascuno con 2 posizioni disponibili, oltre a singole opportunità nei comparti servizi, industria alimentare, immobiliare e logistica.

Accanto alle offerte locali, il report evidenzia anche proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale a livello europeo. Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, insieme alle opportunità previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Prosegue intanto l’attività del Camper del Lavoro, lo sportello mobile dei Centri per l’Impiego di ARPAL Puglia, che dal 15 al 18 dicembre farà tappa nei comuni di Erchie, Mesagne, Latiano e Oria. L’iniziativa mira ad avvicinare i servizi per il lavoro alle comunità locali, in particolare alle aree più periferiche, offrendo orientamento professionale, supporto nella redazione del curriculum, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per le imprese. Il progetto si inserisce inoltre nelle azioni di contrasto al caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

Tutte le offerte sono consultabili sul portale LavoroXTe Puglia, dove è possibile candidarsi direttamente tramite SPID, inviando i moduli di candidatura via mail oppure recandosi di persona presso i Centri per l’Impiego negli orari di apertura. Per restare aggiornati sugli annunci e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro, è consigliata anche la consultazione dei canali social dei Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia, del portale SINTESI Brindisi e dei profili Google dei singoli uffici.

Per informazioni e supporto, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.