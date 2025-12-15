Attualità

Brindisi, terza settimana di Avvento: la Cattedrale e il centro storico vivono la vita di comunità

lunedì 15 dicembre 2025

 La parrocchia della “Visitazione e san giovanni battista”, che include la pontificia basilica cattedrale e le chiese del centro storico di Brindisi, ha reso noto il programma dettagliato degli appuntamenti e delle celebrazioni per la terza settimana di avvento – vita di comunità, dal 15 al 23 dicembre.

Il calendario prevede momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e iniziative sociali, con un focus sulla preparazione al Natale e sull'impegno caritativo.

il programma giorno per giorno

lunedì 15 dicembre: alle ore 19.30, l'appuntamento è online sul canale YouTube “Cattedrale Brindisi” per l'incontro “Incarnazione e testimonianza”, in dialogo con il dott. Giuseppe Gigante, direttore regionale INAIL Puglia.

martedì 16 e giovedì 18 dicembre: la Cattedrale ospiterà alle 18.00 la santa messa, seguita alle 18.30 dal santo rosario e dalla novena a gesù bambino. Il giovedì, alle 19.00, sarà inoltre recitata la lectio divina.

sabato 20 dicembre: la giornata prevede un intenso ritiro comunitario dalle ore 9.30 alle 11.30. La santa messa sarà celebrata alle 9.00 e alle 19.00 (quest'ultima preceduta alle 18.15 dal rosario e novena). Alle ore 20.00, è in programma il concerto di natale a cura del coro arcivescovile “san leucio”.

domenica 21 dicembre (iv domenica di avvento – benedizioni bambini): le messe in Cattedrale si terranno negli orari 9.00, 10.00 e 11.30. Alle 19.00 ci sarà la santa messa solenne, preceduta alle 18.15 dal rosario e novena. Alle ore 20.00, un secondo imperdibile evento musicale: il concerto di natale – ruah.art artistic worship.

carità e riconciliazione

La settimana è caratterizzata anche dall’avvento di carità, una raccolta di pasta, riso e panettoni a sostegno delle necessità della comunità, che si svolge in tutte le chiese della parrocchia.

Importante appuntamento per la preparazione spirituale è previsto per:

lunedì 22 dicembre: alle ore 20.00, presso la Chiesa di san sebastiano – piazza anime, si terrà la liturgia penitenziale e sacramento riconciliazione.

martedì 23 dicembre: alle 19.30, ultimo appuntamento online con “Incarnazione e testimonianza” in dialogo con Giovanni Vildera, cestista New Basket Brindisi.

Si ricorda inoltre che le confessioni in Cattedrale sono disponibili martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 e venerdì dalle 16.30 alle 18.00. La santa messa è celebrata in Cattedrale anche nei giorni feriali alle 18.00 (lun-ven) e nei festivi alle 18.00.

La comunità parrocchiale invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi per vivere pienamente il tempo di attesa e speranza del santo natale.

cultura
Arte, design e sostenibilità: al Palazzo dell’Acqua di Bari la mostra “La parsimonia dell’acqua”
“La parsimonia dell’acqua” una mostra e un invito all’uso consapevole della risorsa in mostra ...

