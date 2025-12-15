Attualità

Sbarco all’alba a Brindisi: tra i 53 migranti anche 3 neonati, ma nessuna emergenza sanitaria

lunedì 15 dicembre 2025

Brindisi ha accolto all’alba di oggi, intorno alle 5.30, la nave umanitaria Aita Mari, attraccata alla banchina di Sant’Apollinare con a bordo 53 migranti soccorsi in mare.

 Le operazioni di sbarco e assistenza si sono svolte regolarmente e non sono emerse problematiche di carattere sanitario. Il gruppo è composto da persone di età diverse, con una significativa presenza di minori: tre neonati di pochi mesi, tre bambini sotto i 12 anni e quindici ragazzi tra i 12 e i 18 anni.

Tra gli adulti si contano venti uomini e dodici donne. Tutti sono stati sottoposti ai primi controlli medici previsti dai protocolli di accoglienza.

  Sul posto è intervenuto un dispositivo sanitario articolato, con due ambulanze del 118 e nove operatori tra Asl Brindisi e Sanitaservice, affiancati dal personale della Croce Rossa Italiana e dalla Prefettura di Brindisi, che ha coordinato le attività insieme alle altre istituzioni coinvolte.

Presente anche il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, per seguire direttamente le fasi dell’intervento. Le procedure di accoglienza e assistenza si sono svolte in modo ordinato, garantendo supporto immediato ai migranti appena scesi dalla nave. Dopo le verifiche sanitarie e le prime attività di identificazione, le persone sbarcate resteranno in Puglia, secondo quanto previsto dal piano di gestione dei flussi.

 L’arrivo della Aita Mari conferma ancora una volta il ruolo strategico del porto di Brindisi e la capacità del sistema locale di rispondere con efficacia e professionalità a situazioni complesse, assicurando tutela sanitaria e rispetto delle procedure, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

Altri articoli
BrindisiSera
Panettoni spacciati per artigianali: sequestri del NAS nel Brindisino, chiusa anche un’attività irregolare di “gelato per cani”
15/12/2025
Panettoni venduti come di produzione artigianale ma in realtà acquistati da un’industria del Nord Italia e successivamente ...
BrindisiSera
Brindisi, terza settimana di Avvento: la Cattedrale e il centro storico vivono la vita di comunità
15/12/2025
 La parrocchia della “Visitazione e san giovanni battista”, che include la pontificia basilica cattedrale e le chiese del centro ...
BrindisiSera
Lavoro, pubblicato il 49° Report “LavoroXTe”: 90 posti disponibili in provincia di Brindisi
15/12/2025
È online il 49° Report settimanale 2025 “LavoroXTe”, curato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che ...
BrindisiSera
Rugby: l’Appia Brindisi sa solo stravincere!
15/12/2025
Altra partita senza storia quella di ieri, 14 dicembre 2025, per l'Appia Rugby Brindisi che ha dominato il Grifoni Rugby Bari-Bitonto con un netto ...
BrindisiSera
Operazione antimafia nel Brindisino, Palmisano (M5S) ‘grati all’impegno quotidiano di magistratura e forze dell’ordine’
15/12/2025
Europarlamentare pugliese: “Risultati premiano coraggio e fermezza investigatori”l “Oggi più che mai la provincia di ...
Mesagne
Operazione contro la SCU: il plauso della Fai Antiracket Mesagne a magistratura e forze dell’ordine
15/12/2025
L’Associazione FAI Antiracket Mesagne esprime vivo apprezzamento e gratitudine alle forze dell’ordine e, in particolare, all’Arma ...
cultura
Arte, design e sostenibilità: al Palazzo dell’Acqua di Bari la mostra “La parsimonia dell’acqua”
“La parsimonia dell’acqua” una mostra e un invito all’uso consapevole della risorsa in mostra ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce