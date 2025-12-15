Sbarco all’alba a Brindisi: tra i 53 migranti anche 3 neonati, ma nessuna emergenza sanitaria

Brindisi ha accolto all’alba di oggi, intorno alle 5.30, la nave umanitaria Aita Mari, attraccata alla banchina di Sant’Apollinare con a bordo 53 migranti soccorsi in mare.

Le operazioni di sbarco e assistenza si sono svolte regolarmente e non sono emerse problematiche di carattere sanitario. Il gruppo è composto da persone di età diverse, con una significativa presenza di minori: tre neonati di pochi mesi, tre bambini sotto i 12 anni e quindici ragazzi tra i 12 e i 18 anni.

Tra gli adulti si contano venti uomini e dodici donne. Tutti sono stati sottoposti ai primi controlli medici previsti dai protocolli di accoglienza.

Sul posto è intervenuto un dispositivo sanitario articolato, con due ambulanze del 118 e nove operatori tra Asl Brindisi e Sanitaservice, affiancati dal personale della Croce Rossa Italiana e dalla Prefettura di Brindisi, che ha coordinato le attività insieme alle altre istituzioni coinvolte.

Presente anche il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, per seguire direttamente le fasi dell’intervento. Le procedure di accoglienza e assistenza si sono svolte in modo ordinato, garantendo supporto immediato ai migranti appena scesi dalla nave. Dopo le verifiche sanitarie e le prime attività di identificazione, le persone sbarcate resteranno in Puglia, secondo quanto previsto dal piano di gestione dei flussi.

L’arrivo della Aita Mari conferma ancora una volta il ruolo strategico del porto di Brindisi e la capacità del sistema locale di rispondere con efficacia e professionalità a situazioni complesse, assicurando tutela sanitaria e rispetto delle procedure, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.