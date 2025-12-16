OstuniSera

Ostuni, dal 24 dicembre 2025 al 4 gennaio 2025 l'undicesima edizione della mostra 'Il mio presepe' presso l'Edificio Pessina

martedì 16 dicembre 2025

 

 

Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: dal 24 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026 presso l'Edificio Pessina (Istituto Comprensivo "Pessina-Vitale-Barnaba"), in Piazza Italia n°11, si terrà l'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe", a cura dell'Associazione "Ostuni è..." e con il patrocinio del Comune di Ostuni. L'evento è supportato anche da: MEIC Ostuni, Lo Scudo, Giornale di Puglia e Italia Love Tv.

La mostra è un invito a tutti per poter ammirare un’arte differente, cioè quella di creare un presepe dal nulla, anche con materiali vari e di riciclo. È un appuntamento annuale e globale del territorio, dedicato alla riflessione ed al confronto sull’arte del presepe, iniziando dal primo presepe vivente di San Francesco fino al nostro tempo.

L’evento è promosso dall'associazione "Ostuni è..." in collaborazione con tanti appassionati di quest’arte presepiale. Si vuole dunque unire, in un'unica mostra, tanti amici e soci, che siano provetti, o ne abbiano la passione, oppure lo facciano per mestiere; che siano piccoli o adolescenti oppure adulti e pensionati.

All'interno della mostra, oltre ai presepi, vi saranno alcuni pannelli con le cartoline di auguri di Natale del secolo scorso.

L'inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 17:30. La mostra si potrà ammirare dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30 con ingresso libero.

INFORMAZIONI:

Mostra "Il mio presepe" 11^ edizione

dal 24 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026

Inaugurazione mercoledì 24 dicembre 2025 ore 17:30

Edificio Pessina (Istituto Comprensivo "Pessina-Vitale-Barnaba")

Piazza Italia n°11 - Ostuni (BR)

dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30

Ingresso libero

Sito: https://associazioneostunie.blogspot.com

 

IL PRESIDENTE

Dott. Daniele Martini

 

 

 

 

