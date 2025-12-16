Attualità

A Brindisi nasce InnovHub: il Chiostro di San Paolo diventa il cuore pubblico dell’innovazione digitale

martedì 16 dicembre 2025

La Provincia di Brindisi invita istituzioni, cittadini, imprese, enti di formazione e media locali alla conferenza stampa di presentazione del progetto “InnovHub”, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 10.00 presso l’Ex Convento di San Paolo Eremita.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei “Laboratori Digitali” della Regione Puglia, la procedura negoziale promossa dalla Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese, per la selezione di interventi per la costituzione di punti di accesso e laboratori a titolarità pubblica, e rappresenta il primo passo per la piena attivazione dell’intervento che trasformerà gli spazi del Chiostro di San Paolo in un punto pubblico di accesso digitale, aperto alla comunità e dedicato alla cultura dell’innovazione.

Denominato “Chiostro – Polo per l’Innovazione”, lo spazio della Provincia sarà attrezzato per attività formative, dimostrative e di sperimentazione sui temi dell’innovazione. Cittadini, studenti, giovani in cerca di opportunità, operatori della Pubblica Amministrazione e imprese potranno avvicinarsi in modo pratico e guidato all’utilizzo degli Open Data, alle tecniche di Data Visualization, alla sperimentazione di applicazioni pilota, agli strumenti di Intelligenza Artificiale e di sviluppo low-code/no-code, fino ai temi cruciali della Sicurezza Informatica.

Programma della Conferenza Stampa

Ore 10.00 – 10.30 – Saluti istituzionali

Giuseppe Ventrella - Presidente F.F. Provincia di Brindisi

Vito Bavaro - Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

Fernanda Prete - Dirigente Area 1 Provincia di Brindisi

Ore 10.30 – 11.30 – Presentazione progetto

Raffaella Ferreri - Referente progetto Partner The Qube

Chiara Spalluto - Referente progetto Partner CNA Brindisi Taranto

Contatti per informazioni e accrediti stampa

Dott.ssa Raffaella Ferreri – Project Manager, The Qube

 raffaella@theqube.it – +39 328 837 6769

Brindisi, 16 dicembre 2025

 

 

 

 

 

 

 

