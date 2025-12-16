Attualità

Rosso Ramasola, a Fasano il Natale degli studenti tra identità del territorio, gusto e creatività

martedì 16 dicembre 2025

Un racconto natalizio fatto di colore, appartenenza, innovazione e tradizione.

Più percorsi progettuali si incrociano in esperienze caratterizzate da una didattica attiva che esplora il territorio culturale ed enogastronomico di Fasano: il Pomodoro Regina di Torre Canne, l’Olio, gli Uliveti della piana degli ulivi e i Frantoi Ipogei, il Vino, le Cime di Rape.

I ragazzi e le ragazze dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano attraversano uno spazio che passa dalla conoscenza e dalla valorizzazione del territorio per dare forma a nuovi spazi espressivi con degustazioni rivisitate e illustrazioni videografiche condivise durante l’evento Rosso Ramasola.

Il 18 dicembre alle ore 19,00, presso la sede ITET di via Attoma dell’Istituto Salvemini, con Rosso Ramasola l’IISS “G. Salvemini” saluta così il Natale e i buoni propositi che lo accompagnano, con la condivisione di idee, di forme espressive differenti tra i vari indirizzi di studio dell’istituto e in collaborazione con realtà associative e aziende del territorio.

L’attività progettuale di preparazione del percorso è stata svolta nell’ambito di vari moduli del progetto “ManifESTATE emozioni” (Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sotto-azione ESO4.6. A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus. - CUP: C54D24000720007 – Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-159).

L’idea dell’evento Rosso Ramasola rientra tra le attività promosse da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano con il progetto GUSTI Tales: Celebrare il Patrimonio Sostenibile attraverso l’Arte e la Cultura” (GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy, finanziato dal Programma Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027), finalizzato a mettere in rete il patrimonio naturale, culturale e gastronomico delle Terre di Fasano, valorizzando il ruolo del settore culturale e creativo come motore di sviluppo sostenibile.

“L'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.”

“E così, con Rosso Ramasola, afferma Marella Convertino, dirigente scolastica dell’istituto - il 18 dicembre prossimo a partire dalle ore 19,00, si condivide la degustazione di un buffet con bruschetta, rapa e vino e la visione di una mostra videofotografica.”

La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte all’evento.

