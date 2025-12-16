Vittoria storica della Puglia: la Consulta conferma la legge regionale sugli stipendi minimi negli appalti

La Regione Puglia segna un precedente storico a livello nazionale. Con la Sentenza n. 188, depositata il 19 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la Legge Regionale n. 30 del 2020, blindando di fatto la normativa che impone una soglia minima di retribuzione per i lavoratori impiegati negli appalti di servizi e forniture banditi dall'ente regionale.

La disposizione pugliese, unica nel suo genere in Italia al momento della sua emanazione, stabilisce che i bandi di gara debbano garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Un meccanismo finalizzato a contrastare il dumping contrattuale e la svalutazione del lavoro.

Un Precedente Giuridico Rilevante

La decisione della Consulta rappresenta un punto di svolta. Le censure sollevate, che vertevano principalmente sulla possibile invasione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" e "tutela del lavoro", sono state dichiarate non fondate.

La Corte ha riconosciuto alla Regione la facoltà di legiferare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici, attribuendo alla norma regionale una finalità di tutela della correttezza e dell'affidabilità delle imprese partecipanti agli appalti. La garanzia del salario minimo non è vista come una diretta ingerenza nella materia lavoristica, ma come un requisito di partecipazione e di esecuzione contrattuale essenziale per la qualità dei servizi e per la leale concorrenza.

Le istituzioni regionali hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come la sentenza rappresenti una vittoria per la dignità dei lavoratori.

"È una vittoria storica che conferma la bontà della nostra scelta politica: il lavoro non può essere svalutato e le istituzioni devono agire per colmare i vuoti normativi nazionali," ha dichiarato il Presidente della Regione. "La Puglia è la prima Regione in Italia a difendere concretamente le retribuzioni, un risultato raggiunto grazie alla competenza dell’Avvocatura Regionale che ha saputo difendere la legge con determinazione."

Impatti sul Mercato degli Appalti

La conferma della legittimità della LR 30/2020 ha un impatto immediato sul mercato degli appalti pubblici in Puglia:

Stop al Massimo Ribasso Etico: La norma scoraggia le imprese che basano la loro competitività su retribuzioni al di sotto degli standard minimi del CCNL.

Qualità del Servizio: Garantendo stipendi adeguati, si mira a migliorare la qualità dei servizi esternalizzati, riducendo il rischio di turnover e scarsa professionalità.

Modello per Altre Regioni: La pronuncia della Consulta apre la strada ad altre Regioni italiane interessate a replicare un modello di tutela salariale negli appalti in attesa di un'eventuale normativa statale sul salario minimo legale.

La sentenza n. 188/2022 consolida il ruolo della Regione Puglia come pioniera nella tutela sociale attraverso lo strumento della contrattualistica pubblica, riaffermando che l'azione amministrativa può e deve essere uno strumento di giustizia sociale.