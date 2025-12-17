“PACE INFONDI NEI CUOR”, sabato a Brindisi il concerto di Natale del Coro polifonico arcivescovile San Leucio

BRINDISI - Un appuntamento di grande suggestione musicale e spirituale è in programma a Brindisi con il Concerto di Natale 2025 “Pace infondi nei cuor”, promosso dall’Associazione musicale-culturale San Leucio. L’evento si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 20.30, nella Basilica Cattedrale di Brindisi, cornice simbolo di accoglienza e raccoglimento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Arcopu – Associazione regionale dei cori pugliesi, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, e con il media partenariato di BrindisiTime.it, Giornale di Puglia, Italia Love Tv – la radio, Idea Radio nel Mondo e Agenda Brindisi. A sostenere l’evento anche Enel e il Petit Lounge Bar Vistamare.

Protagonisti della serata saranno il Coro polifonico arcivescovile “San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio”, diretti dal maestro Alessio Leo. Il programma prevede un raffinato repertorio di canti natalizi e brani strumentali, impreziosito dalla partecipazione della cantante e pianista Giorgia Cardone, artista pugliese di talento, già ospite di produzioni Rai – tra cui Sottovoce di Gigi Marzullo – e corista per Papa Francesco nel 2013 in occasione della Giornata mondiale dello sport.

Attraverso melodie natalizie e armonie corali, il concerto intende accompagnare il pubblico in un percorso di emozioni e riflessioni, trasformando la musica in un messaggio di speranza, fraternità e dialogo. Un momento di festa, ma anche un invito a riscoprire i valori autentici del Natale: solidarietà, condivisione e attenzione verso l’altro.

L’edizione 2025 è dedicata alla Comunità di Sant’Egidio di Brindisi, riconoscendo l’impegno quotidiano a favore dei più fragili e il valore dell’accoglienza come segno concreto di umanità.

Si rinnova inoltre la collaborazione con gli studenti dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo dell’I.I.S.S. “Ferraris–De Marco–Valzani” di Brindisi, che hanno curato la grafica del materiale promozionale, confermando l’importanza del dialogo tra scuola e mondo della cultura.

La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo.

Il concerto “Pace infondi nei cuor” rientra in una breve tournée natalizia che vedrà il Coro polifonico arcivescovile “San Leucio” esibirsi anche:

domenica 21 dicembre, alle ore 19.00, nella Chiesa Madre di San Pancrazio Salentino;

martedì 23 dicembre, alle ore 19.30, nella Basilica Santa Maria della Vittoria di San Vito dei Normanni, con soprano solista Flavia Muri.

Il Coro polifonico arcivescovile e l’Associazione musicale-culturale San Leucio rivolgono infine alla cittadinanza i più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo.