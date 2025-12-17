Salute mentale a rischio nel Brindisino, la FP CGIL in piazza: sit in davanti alla ASL per salvare il Centro Marco Cavallo di Latiano

La FP CGIL di Brindisi scende in campo a tutela del lavoro e della continuità assistenziale nei servizi di salute mentale. Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 11.30, il sindacato organizza un sit in di protesta davanti all’ingresso della ASL di Brindisi, in via Napoli, per chiedere la modifica immediata del budget destinato al Centro Marco Cavallo di Latiano e scongiurare i licenziamenti annunciati al 31 dicembre 2025.

Nel mirino della protesta la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Associazione 180 Amici Puglia, ente che gestisce il servizio e che ha già avviato i preavvisi di licenziamento. Si tratta di professionisti e SEPE, soci esperti per esperienza, figure fondamentali in un modello di presa in carico che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

«Il Centro Marco Cavallo di Latiano è una eccellenza sperimentale per la salute mentale – sottolinea la FP CGIL – un presidio costruito con competenze, dedizione e spirito di sacrificio, che oggi rischia di essere smantellato per l’insufficienza delle risorse economiche disponibili». Le somme previste dal cofinanziamento regionale e provinciale non sarebbero infatti sufficienti a garantire né la continuità occupazionale né la tenuta del servizio, con pesanti ricadute sull’utenza fragile seguita dal centro.

Il sindacato chiede tempi rapidi e risposte concrete da parte delle istituzioni coinvolte nella vertenza, sollecitando al contempo l’Associazione 180 Amici Puglia a revocare immediatamente i preavvisi di licenziamento. In gioco non c’è solo il futuro occupazionale di assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi, sociologi e SEPE, ma anche il diritto alla cura e all’assistenza per decine di persone in carico al servizio.

Al termine del sit in è previsto un incontro con la ASL di Brindisi, richiesto per la stessa giornata del 22 dicembre alle ore 11.30, con l’obiettivo di individuare una soluzione che metta fine a quella che la FP CGIL definisce «una condizione di danno inaccettabile per lavoratrici, lavoratori e utenti».

A guidare la mobilitazione la segretaria provinciale della FP CGIL Brindisi, Chiara Cleopazzo, che ribadisce la necessità di un intervento immediato: «Difendere il lavoro significa difendere i servizi pubblici e la dignità delle persone più fragili. Su questo non siamo disposti a fare passi indietro».

- Immagine di repertorio -