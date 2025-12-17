Al Museo Ribezzo di Brindisi un viaggio nell architettura moderna pugliese

BRINDISI - Venerdi 19 dicembre alle ore 17.00 il Museo Ribezzo di Brindisi ospitera la presentazione del libro Passeggiate architettoniche. Trenta itinerari in Puglia alla scoperta delle architetture del 900 di Mauro Saito, edito da Edipuglia.

L iniziativa si inserisce nella rassegna culturale Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell autore con l altro da se, promossa dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, ed e realizzata in collaborazione con l Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi.

Il volume propone un percorso originale attraverso trenta architetture del Novecento pugliese, offrendo al lettore un invito alla scoperta di un patrimonio spesso poco conosciuto o sottovalutato. Gli itinerari guidano tra edifici e spazi che raccontano la modernita della regione, mettendo in luce la visione, la passione progettuale e la maestria costruttiva dei progettisti che li hanno concepiti.

La Puglia viene descritta come una terra lunga e complessa, capace di unire origini e culture diverse fino all epoca moderna. Le architetture del Novecento, a differenza di quelle antiche pensate per durare nel tempo, sono spesso opere uniche e sperimentali, oggi a rischio di scomparsa e caratterizzate da problematiche di conservazione ancora poco esplorate.

Fabbriche ardite, scuole sperimentali, quartieri innovativi, chiese ambiziose e abitazioni fuori dagli schemi tradizionali diventano cosi protagoniste di un racconto che restituisce il senso di una modernita proiettata verso una nuova idea di vita e di spazio.

I trenta capitoli del libro sono introdotti da disegni inediti dell autore, che accompagnano il lettore nell interpretazione delle opere architettoniche e del loro rapporto con il paesaggio regionale e con l evoluzione sociale e culturale del cosiddetto secolo breve in Puglia.

A dialogare con l autore saranno l architetto Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, e il dottor Nicola Signorile, critico e giornalista di architettura.

La cittadinanza e invitata a partecipare.

Note sull autore.

Mauro Saito, nato a Roma nel 1951, e architetto e progettista urbano. Ha studiato presso la Facolta di Architettura di Roma e la Universita Tecnica di Berlino. Ha svolto attivita di ricerca e didattica presso l Universita degli Studi della Basilicata e il Politecnico di Bari.

Dal 1977 opera a Matera, dove e impegnato in una rilettura della trasformazione olivettiana del territorio e dei Sassi in moderna citta laboratorio. Dal 2002 lavora a Bari, sperimentando nuovi paesaggi attraverso piani urbanistici, spazi ed edifici pubblici, residenze sperimentali, restauro di architetture moderne, interventi di arte pubblica e design urbano.

A Cursi, in una cava dismessa, ha realizzato Petra Sonante, un attrattore culturale costituito da una torre organo in pietra leccese.

Ha vinto concorsi nazionali e internazionali ed ha esposto in mostre in Italia e all estero. Dal 2019 e presidente di DoCoMoMo Italia Sezione Basilicata Puglia ETS. Tra i principali riconoscimenti figurano il Premio Europan, il Premio Gubbio ANCSA, il Premio Urbanistica, il Premio INARCH Basilicata, il Premio INARCH Puglia Bruno Zevi e il Premio AESS.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano Architettura di Provincia, La chiesa di Quaroni a La Martella, Tre architetture alla Biennale di Venezia, Architetture 1989 2002, Opere e Progetti e Petra Sonante.